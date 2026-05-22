Cristiano Ronaldo trionfa in Arabia e scoppia a piangere. La delusione di Inzaghi (2°): “Imbattuti, ma abbiamo vinto solo la Coppa”

Cristiano Ronaldo sfata il tabù, vince il campionato saudita per la prima volta nella sua storia e costringe un deluso Simone Inzaghi al secondo posto. L’attaccante portoghese ha infatti segnato due gol nella vittoria per 4-1 dell’Al Nassr contro il Damac, conquistando così il suo primo titolo nella Saudi Pro League da quando si è trasferito nel campionato a gennaio del 2023. È l’undicesimo titolo di campionato per il club, ma il primo da quando Ronaldo è arrivato nella squadra. L’Al Nassr ha chiuso con due punti di vantaggio sui rivali dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, conquistando il titolo all’ultima giornata di campionato.

Ronaldo ha già segnato oltre 100 gol per il club nelle sue tre stagioni in Arabia Saudita, dopo essere approdato nella SPL al termine della sua seconda esperienza al Manchester United. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha ora conquistato titoli nazionali in Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita e rappresenterà il Portogallo ai Mondiali del 2026, la sua sesta partecipazione al torneo calcistico più importante del mondo, dove sogna un trionfo per chiudere in bellezza. L’unico altro trofeo vinto da Ronaldo con l’Al Nassr è stata la Coppa dei Campioni Araba nel 2023, ma non si tratta di un titolo riconosciuto dalla FIFA.

Per un Cristiano Ronaldo che piange d’emozione dopo il successo, c’è un Simone Inzaghi deluso e amareggiato: l’Al-Hilal ha vinto all’ultima giornata e ha chiuso al secondo posto il campionato, nonostante nel corso dell’anno abbia anche avuto 7 punti di vantaggio sul’Al-Nassr, prima di un momento negativo in cui ha sciupato tutto il vantaggio accumulato. L’Al-Hilal non ha mai perso in campionato, ma ha pareggiato per ben 9 volte, chiudendo a 84 punti, 2 in meno dell’Al-Nassr: “Per noi c’è delusione perché volevamo vincere il campionato. Solitamente con 84 punti l’avremmo potuto vincere, così non è stato. Siamo l’unica squadra imbattuta al mondo e portiamo a casa solo un titolo, la King Cup (l’equivalente della Coppa Italia, ndr)”, ha spiegato Inzaghi.

Inzaghi non è riuscito a portare a casa le due principali competizioni, vale a dire la Champions League asiatica, dove è uscito contro l’Al-Sadd di Mancini, e il campionato. “In Champions ce la ricordiamo tutti la partita, dove ai supplementari potevamo chiaramente vincere. E il campionato purtroppo non siamo riusciti a vincerlo”, ha concluso il tecnico.