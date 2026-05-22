Morto Kyle Busch, stella della Nascar: il pilota ha smesso di rispondere mentre stava effettuando un test nel simulatore di gara

Il 41enne due volte campione della Cup Series e detentore del record di vittorie nelle tre serie nazionali si è sentito male mercoledì: oggi la famiglia ha comunicato il decesso. Era soprannominato 'Rowdy' e 'Wild Thing' per le risse post-gara

Il mondo della Nascar è sotto choc. È morto a 41 anni Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e detentore del record di vittorie nelle tre serie nazionali della Nascar. La stella dei motori made in Usa ha accusato un malore nella giornata di mercoledì: stava effettuando dei test nel simulatore di gara Chevrolet a Concord quando ha smesso di rispondere ed è stato trasportato in un ospedale di Charlotte. La famiglia ha comunicato che Busch era stato ricoverato a causa di una “grave malattia“. Poche ore dopo, la tragica notizia. Busch era il fratello minore di Kurt Busch, membro della Hall of Fame della Nascar. Lascia la moglie Samantha e i figli Brexton e Lennix.

Il 41enne avrebbe dovuto partecipare fra tre giorni alla Coca-Cola 600 al Charlotte Motor Speedway. Per questo stava lavorando al simulatore, come riferito all’Associated Press da diverse persone a conoscenza della situazione. “Tutta la nostra famiglia Nascar è affranta dalla perdita di Kyle Busch”, si legge in una nota, “futuro membro della Hall of Fame, Kyle era un talento raro, di quelli che capitano una volta in una generazione. Era agguerrito, appassionato, immensamente abile e teneva profondamente a questo sport e ai fan”.

Il comunicato prosegue affermando che “nel corso di una carriera durata più di due decenni, Kyle ha stabilito record di vittorie nelle serie nazionali, ha vinto campionati al massimo livello della Nascar e ha promosso la prossima generazione di piloti come proprietario nella Truck Series. Il suo acuto senso dell’umorismo e il suo spirito competitivo hanno creato un profondo legame emotivo con i fan delle corse di ogni età, dando vita alla fiera e fedele ‘Rowdy Nation‘”.

Busch era infatti soprannominato ‘Rowdy‘ e ‘Wild Thing‘ per le risse post-gara, i continui scontri con altri piloti e il comportamento a volte stravagante. La sua figura ingombrante e poliedrica aveva fatto irruzione sulla scena della Cup Series nel 2005 aggiudicandosi il titolo di Rookie of the Year. Ha poi vinto i campionati nel 2015 e nel 2019 con la Joe Gibbs Racing. Da Las Vegas, Busch ha ottenuto un successo senza pari nelle tre serie nazionali della Nascar, vincendo un totale di 234 gare tra Cup, O’Reilly Auto Parts e Trucks Series. Ha collezionato 63 vittorie in Cup, 102 in O’Reilly Auto Parts e 69 in Trucks – entrambi record.