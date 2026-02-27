Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 10:11

Clamoroso Inzaghi: rischia già l’esonero in Arabia. Sprecato tutto il vantaggio in classifica, ora è terzo

di Redazione Sport
L'Al Hilal era a +7 sull'Al Nassr e adesso è a -4: nelle ultime sette partite, la squadra dell'ex Inter ha pareggiato cinque volte
Clamoroso Inzaghi: rischia già l’esonero in Arabia. Sprecato tutto il vantaggio in classifica, ora è terzo
Icona dei commenti Commenti

Anno nuovo, vecchio Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Al Hilal rischia l’esonero in Arabia Saudita a distanza di meno di un anno dall’inizio della sua avventura. La sua esperienza in Arabia era cominciata nel migliore dei modi, tra acquisti super e una serie di vittorie consecutive che avevano portato il club di Riad al primo posto della Saudi Pro League, con l’Al NAssr di Cristiano Ronaldo rimontato e addirittura a -7 dopo lo scontro diretto alla quindicesima giornata.

Adesso però è diventata un incubo: cinque pareggi nelle ultime sette, tutto il vantaggio dilapidato e terzo posto a quattro punti di distacco dall’Al Nassr capolista. Ecco perché l’Al Hilal pensa all’esonero di Simone Inzaghi, che in campionato sta continuando a faticare tantissimo. Da gennaio, dopo l’acquisto di Karim Benzema, voluto dallo stesso Inzaghi, è iniziata la crisi: anche l’Al Ahli di Kessie e Demiral è davanti di un punto alla formazione di Inzaghi. E – secondo quando si legge sui media arabi – gli sceicchi starebbero pensando all’esonero.

E anche i tifosi stanno adesso contestando la squadra e chiedono a gran voce l’esonero dell’allenatore. Per Inzaghi saranno decisivi gli impegni di oggi contro l’Al Shabab, dodicesimo in classifica e gli ottavi di Champions asiatica contro l’Al Saad allenato dall’ex Ct della nazionale ed ex compagno di squadra di Inzaghi alla Lazio, Roberto Mancini.

Non è una novità che una squadra di Simone Inzaghi viene rimontata in classifica. E gli interisti ne sanno qualcosa. Nella sua prima stagione sulla panchina dell’Inter, i nerazzurri furono rimontati nell’ultimo mese dal Milan di Pioli (perdendo il derby) che – statistica curiosa – era proprio a -7 a un certo punto del torneo. Poi il derby vinto grazie a Giroud, l’errore di Radu a Bologna e il gol di Tonali con la Lazio nel recupero permisero al Milan di conquistare lo scudetto, con l’Inter che perse la finale di Champions League contro il Manchester City.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione