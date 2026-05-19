“Mi sono entrati anche dalla giugulare. Sento la frequenza cardiaca lineare, non ero più abituato”: il racconto di Cipollini dopo il nuovo intervento

“Buongiorno a tutti. Visti i tantissimi messaggi, mi permetto di farvi questo video per dirvi che è andato tutto bene”. Così Mario Cipollini ha esordito dal letto di un ospedale in un video su Instagram per aggiornare tutti sulle proprie condizioni di salute. Nei mesi scorsi il ciclista è stato ricoverato per un paio di giorni a causa di alcuni problemi al cuore spiegati sui social ed è poi tornato a casa, ma con installato un defibrillatore sottocutaneo, che consente il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari pericolose. Ora una nuova operazione.

“Come vedete mi sono entrati anche dalla giugulare. L’intervento è riuscitissimo, ho la percezione di una frequenza cardiaca lineare, leggera e come non ero più abituato. Per cui già da lì il primo impatto è stato molto positivo. Scusatemi ma sono un po’ in botta perché sono ancora con i postumi dell’anestesia, sono veramente rientrato da poco ma ci tenevo a comunicare con voi visto il l’infinito affetto che mi regalate. Ripeto, è andato tutto bene”, ha spiegato Cipollini nel video. “Normalmente il mio cuore avrebbe delle extrasistole molto fastidiose, però già subito dal post intervento sento una leggerezza, una linearità straordinaria“, ha concluso l’ex ciclista prima dei ringraziamenti a chi gli è stato vicino.