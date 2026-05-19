Ancelotti convoca Neymar e in sala stampa succede di tutto: urla, applausi e cori come dopo un gol allo stadio

Tra i convocati del Brasile per i Mondiali 2026 che cominceranno tra meno di un mese c’è anche Neymar jr, calciatore più discusso e più atteso degli ultimi mesi in Brasile (anche per il caso con Robinho jr). E a stupire è stata la reazione della sala stampa nel momento in cui Ancelotti ha nominato Neymar mentre leggeva l’intera lista. “Neymar jr, Santos”, ha detto Ancelotti leggendo gli attaccanti. In quel momento si è alzato un boato in pieno stile stadio, come se la Seleçao avesse fatto gol. 15-20 secondi di esultanza e urla in sala stampa, con tutti i presenti felici di sentire il nome del campione brasiliano.

Ancelotti ha anche dovuto aspettare qualche secondo prima di continuare con la lista, visto il casino nella sala dove stava annunciando i convocati. Quanto al tormentone Neymar che lo ha perseguitato nelle ultime settimane, Ancelotti ha sottolineato che ha valutato il giocatore “per tutto l’anno“. “È un giocatore importante e lo sarà anche in questo Mondiale. Ha lo stesso ruolo e le stesse responsabilità degli altri 25. Può giocare, non giocare, entrare dalla panchina o partire dalla panchina. Ha le stesse responsabilità degli altri. È un giocatore esperto. Lo abbiamo seguito e abbiamo visto che nell’ultimo mese è in una condizione ottima“, ha concluso il tecnico italiano.

Nella rosa di 26 giocatori scelta da Carlo Ancelotti figurano, come previsto, anche i principali protagonisti del Brasile degli ultimi anni, Vinicius Júnior e Raphinha. Convocati anche gli “italiani” Wesley e Bremer, mentre a sorpresa non c’è Joao Pedro, attaccante del Chelsea.

Filmei o momento que o Ancelotti anuncia o nome do Neymar para a Copa. Eu nunca tinha vivido um movimento tão grande em torno da convocação de um jogador para a Copa. QUE ENERGIA SURREAL! pic.twitter.com/xSRvbWuYAI — JMV Tips???? (@JmvTips) May 18, 2026

Brasile, i convocati di Ancelotti per i Mondiali

Questa la rosa della squadra brasiliana: Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio); Difensori: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Douglas Santos (Zenit San Pietroburgo); Centrocampisti: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo); Attaccanti: Endrick (Lione), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcellona), Vinicius Júnior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit San Pietroburgo), Neymar (Santos), Rayan (Bournemouth).