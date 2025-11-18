Il ciclista racconta il suo stato di salute in un video su Instagram. E ironizza "Avessi avuto il cuore "ammodo", vedevi te che roba su quella bicicletta"

Mario Cipollini è stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi cardiaci. A comunicarlo è stato lo stesso ciclista in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, con una breve didascalia: “Di nuovo problemi (questa volta decisamente più complessa la situazione) dovranno vedere se inserire defibrillatore sottocutaneo. P.s.: Avessi avuto il cuore ammodo, vedevi te che roba su quella bicicletta”, ha scritto ironizzando in dialetto toscano.

Nel video Cipollini ha spiegato il motivo del ricovero: “Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po’ le bizze. L’anno scorso avevo fatto un’operazione in cui mi avevano inserito un loop recorder. Ho un piccolo registratore con il quale, tramite telefono cellulare e un’applicazione, qui ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all’ordine e detto: “Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio“”. “Fare lo studio”, precisa il ciclista, “significa che vanno a cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema“.

Il 58enne, che nel 2002 conquistò sia la Milano-Sanremo che la medaglia d’oro ai Mondiali, si è soffermato anche sui prossimi step che dovrà affrontare: “Nel mio caso si parla anche ipoteticamente di un defibrillatore sottocutaneo ma spero assolutamente di no. Sono nelle mani di persone estremamente preparate, di persone di cui ho grandissima fiducia e credo che il centro qua ad Ancona sia all’altezza della situazione. La vita è questa, bisogna andare avanti, non mollare mai, non abbattersi, sono sereno e tranquillo, dato che sono in mano a degli amici“.