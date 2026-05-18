Sinner, ecco lo share della finale con Ruud. Binaghi non ci sta: “Dobbiamo pretendere la maggior diffusione possibile”

Quattro milioni e 567mila spettatori medi in total audience, con il 36,7% di share, 7 milioni e 838 mila spettatori unici e un picco di oltre 5 milioni e 530 mila spettatori in total audience al momento del match point. Qualora servisse conferma, Jannik Sinner ha dimostrato ormai di essere un fenomeno nazionale. Sono i numeri della finale degli Internazionali di ieri tra Jannik Sinner e Casper Ruud, vinta dall’azzurro in due set. In particolare, su Sky il match ha registrato 1 milione e 438 mila spettatori medi complessivi in total audience, con l’11,6% di share. Si tratta del sesto miglior ascolto per una partita di tennis su Sky. Su TV8, invece, gli spettatori medi complessivi sono stati 3 milioni e 130 mila, con il 25,2% di share.

Ma il presidente della Fitp Angelo Binaghi non è comunque pienamente soddisfatto: “Gli ascolti su Tv8 sono stati, come era logico attendersi, meno della metà rispetto a quelli effettuati dalla Rai lo scorso anno, quindi è un grande danno per il tennis e per il nostro paese”, ha detto Binaghi a margine dell’evento alla Farnesina Sport innovazione e Made in Italy. Binaghi ha ribadito l’appello affinché il tennis “sia in un canale generalista, non necessariamente di grande impatto, non necessariamente la Rai, anche i canali Mediaset danno ascolti. Noi, come le nazionali di tutti gli altri sport, dobbiamo pretendere che queste gesta straordinarie delle nostre ragazze e oggi dei nostri ragazzi abbiano la maggior diffusione possibile“. Quest’anno infatti la novità riguardava il fatto che Sky – che ne detiene i diritti esclusivi – ha “scelto” TV8 come canale in chiaro per i match. Niente più Rai, quindi, né Mediaset, che aveva mostrato un interesse verso il tennis strappando già alla tv di Stato lo slot in chiaro delle Atp Finals di Torino.

In effetti il paragone con lo scorso anno non regge e non può reggere. Partendo dall’avversario: nonostante Ruud sia stato un avversario rispettabilissimo, non è Alcaraz. E la rivalità Sinner-Alcaraz è ormai nota ai più. Ma soprattutto nel 2025 il torneo del Foro Italico aveva beneficiato della vetrina di Rai 1 nelle sue fasi conclusive: infatti la finale tra Sinner e Alcaraz fu vista da 6 milioni di persone (46,4% di share), di cui 4,9 milioni sul primo canale del servizio pubblico e 1,1 milioni su Sky. Dal primo canale “passano tutti” e infatti riesce a intercettare anche una fascia di utenti più distratta. Prova ne è un dato demografico di Studio Frasi: l’età media di chi aveva seguito la finale dello scorso anno era di 62 anni, quella degli appassionati abbonati a Sky che ieri hanno seguito Sinner-Ruud era di 54 anni.

Buoni ascolti anche per il postpartita, che su Sky e TV8 ha totalizzato 1 milione 412 mila spettatori medi complessivi in total audience. Ottimi numeri anche per la vittoria degli azzurri Bolelli/Vavassori nella finale del doppio contro Granollers/Zeballos: su Sky Sport Tennis e Cielo ha ottenuto 616 mila spettatori medi complessivi, con il 5,4% di share e 1 milione 950 mila spettatori unici.