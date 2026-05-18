Bayern Monaco, beffa clamorosa alla festa scudetto: i tifosi alzano un enorme striscione offensivo senza accorgersene, lo hanno infiltrato i rivali

Nel momento simbolo dei festeggiamenti è comparso un maxi-telo con la scritta "Contadini figli di pu***na". Nessuno in piazza si era accorto dello stemma modificato

Doveva essere uno dei momenti simbolo della festa per il 35esimo titolo del Bayern Monaco. E invece, nel cuore di Marienplatz, davanti a migliaia di tifosi e alle telecamere, è andato in scena uno scherzo clamoroso firmato dai rivali cittadini del Monaco 1860.

Nel pieno dei festeggiamenti è infatti comparso un gigantesco telo con il logo del Bayern modificato. Da sotto sembrava un normale bandierone celebrativo: proprio per questo sono stati gli stessi tifosi bavaresi a sollevarlo e mostrarlo in piazza, ignari di ciò che c’era realmente scritto sopra. Solo dalle riprese dall’alto si è scoperto il contenuto del messaggio.

Sul telo compariva infatti la frase “FC Bauern Hurensöhne”. Un gioco di parole costruito per insultare il Bayern: “Bauern” in tedesco significa “contadini”, mentre “Hurensöhne” è un insulto molto pesante traducibile con “figli di pu***na”. Sul logo era stata inoltre scritta con un pennarello nero anche la cifra “1860”, riferimento esplicito al club storico rivale cittadino. Secondo quanto riportato dalla Bild, dietro l’azione ci sarebbe proprio un gruppo di tifosi del Monaco 1860. Lo scherzo è riuscito perfettamente, tanto da finire anche nelle immagini ufficiali della festa scudetto trasmesse in tv.

Quando ormai il telo era ben visibile sopra la folla, lo speaker Stephan Lehmann è stato avvisato dal capitano Manuel Neuer della situazione. A quel punto ha provato a correre ai ripari rivolgendosi ai tifosi: “Potreste abbassare un attimo il telo, perché sotto non si vede nulla. Per favore, richiudetelo un momento”. Ma era ormai troppo tardi: proprio in quell’istante il maxi striscione è stato inquadrato dalle telecamere. Così, i tifosi del Monaco 1860 sono riusciti a trasformare la festa del Bayern in una beffa.