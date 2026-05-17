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Ultimo aggiornamento: 16:56

MotoGp, super Di Giannantonio: cade e vince una gara pazza in Catalogna, Acosta giù all’ultimo giro, Bezzecchi è 6° | Ordine d’arrivo e classifica

di Redazione Sport
Per l'italiano è la seconda vittoria in carriera. Una corsa sfortunatissima, condizionata da una doppia bandiera rossa per due incidenti nel giro di pochissimi minuti
MotoGp, super Di Giannantonio: cade e vince una gara pazza in Catalogna, Acosta giù all’ultimo giro, Bezzecchi è 6° | Ordine d’arrivo e classifica
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Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp, su una Ducati del Team VR46 proprio con Valentino Rossi oggi presente ai box. È la sua seconda vittoria in carriera. Il pilota romano con una gara in rimonta e dopo esser caduto nel primo incidente che ha causato la prima bandiera rossa, ha approfittato della caduta di Acosta all’ultimo giro (primo per tutta la gara) e ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. È stata una gara sfortunata, con due brutti incidenti e due bandiere rosse. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Apilia di Marco Bezzecchi.

Il pilota riminese resta saldamente al comando del Mondiale con 139 punti davanti al compagno di squadra Jorge Martin (oggi 18°) con 127 e a Di Giannantonio con 116. La gara è stata interrotta per due bandiere rosse per una serie di incidenti che hanno visto protagonisti Alex Marquez (che ieri aveva vinto la sprint) e Johann Zarco entrambi finiti in ospedale, ma dopo due incidenti (e due bandiere rosse) differenti.

L’ordine di arrivo

La classifica del mondiale

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