Fabio Di Giannantonio ha vinto il Gran Premio della Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp, su una Ducati del Team VR46 proprio con Valentino Rossi oggi presente ai box. È la sua seconda vittoria in carriera. Il pilota romano con una gara in rimonta e dopo esser caduto nel primo incidente che ha causato la prima bandiera rossa, ha approfittato della caduta di Acosta all’ultimo giro (primo per tutta la gara) e ha preceduto sul traguardo i due spagnoli Joan Mir su Honda e Fermin Aldeguer su un’altra Ducati del Team Gresini. È stata una gara sfortunata, con due brutti incidenti e due bandiere rosse. Quarto posto per il giapponese Ai Ogura su Aprilia Trackhouse davanti alla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e all’Apilia di Marco Bezzecchi.

Il pilota riminese resta saldamente al comando del Mondiale con 139 punti davanti al compagno di squadra Jorge Martin (oggi 18°) con 127 e a Di Giannantonio con 116. La gara è stata interrotta per due bandiere rosse per una serie di incidenti che hanno visto protagonisti Alex Marquez (che ieri aveva vinto la sprint) e Johann Zarco entrambi finiti in ospedale, ma dopo due incidenti (e due bandiere rosse) differenti.

L’ordine di arrivo

La classifica del mondiale