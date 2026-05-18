Il mondo FQ

Sport News

Ultimo aggiornamento: 13:25

Pellizzari ha vomitato dopo il traguardo, il comunicato: “Ha dato il massimo”. Cosa è successo al Giro d’Italia

di Redazione Sport
Incognita sulle condizioni del talento marchigiano, grande sconfitto della tappa di domenica. La sua squadra parla di "problemi di stomaco"
Pellizzari ha vomitato dopo il traguardo, il comunicato: “Ha dato il massimo”. Cosa è successo al Giro d’Italia
Icona dei commenti Commenti

Giulio Pellizzari esce ridimensionato dalla nona tappa del Giro d’Italia, ma soprattutto con più di una preoccupazione sulle proprie condizioni fisiche. Sul traguardo di Corno alle Scale, dove Jonas Vingegaard ha conquistato la sua 50esima vittoria da professionista, il giovane talento marchigiano ha vissuto una delle giornate più difficili della sua corsa rosa: staccato dai migliori in salita e visibilmente provato anche dopo l’arrivo, tanto da vomitare pochi minuti dopo aver tagliato il traguardo.

Non è stato il solito Pellizzari quello visto nella seconda grande tappa appenninica. Lo scalatore della Red Bull-BORA-Hansgrohe ha iniziato a perdere contatto già quando la Decathlon ha aumentato il ritmo sulla salita finale. Poi, a quattro chilometri dall’arrivo, ha definitivamente ceduto, costretto a salire del proprio passo mentre Felix Gall e Vingegaard si giocavano la tappa. Il 22enne ha parzialmente limitato i danni chiudendo a 1’28” dal danese, ma il distacco pesa sia sulla classifica sia sulle ambizioni. Pellizzari, che puntava al podio finale a Roma, è ora scivolato al nono posto della generale: si trova adesso a 2’51” dal danese e a 5’15” dalla maglia rosa Afonso Eulalio.

A preoccupare più del risultato, però, sono le sue condizioni di salute. Dopo il traguardo Pellizzari è stato male e ha vomitato, episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nel paddock del Giro. Resta da capire la natura del malessere: l’ipotesi più temuta sarebbe quella di un virus influenzale, mentre uno scenario meno grave potrebbe essere legato a problemi digestivi o a qualcosa assimilato male durante la tappa. La Red Bull-BORA-Hansgrohe ha parlato ufficialmente di problemi di stomaco.

Anche nei messaggi pubblicati sui social la squadra tedesca ha confermato le difficoltà fisiche affrontate dal corridore marchigiano: “Una giornata difficile, ma una grande battaglia. Nonostante i problemi di stomaco, Giulio ha dato il massimo fino al traguardo, limitando le perdite“. Qualche segnale, in realtà, si era già intravisto nella tappa dei Muri marchigiani del giorno precedente. Ora diventa fondamentale il giorno di riposo di oggi per capire se il giovane italiano riuscirà a recuperare energie e condizione in vista della cronometro pianeggiante di martedì, snodo chiave di questo Giro d’Italia.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione