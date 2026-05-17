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Ancora Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma Lease a Bike ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Vingo ha preceduto sul traguardo l’austriaco Felix Gall, vincendo da padrone della corsa. Lo scatto decisivo all’ultimo km. Per il danese è il secondo successo al Giro dopo la vittoria sul Blockhaus. Ancora una volta sofferenza per Giulio Pellizzari, il corridore azzurro è arrivato al traguardo staccato di 1’27” dopo aver provato a rimanere con il gruppo di testa. Da segnalare la prestazione di Giulio Ciccone, protagonista di giornata e in testa alla corsa fino a pochi km dall’arrivo.

Menzione d’onore anche per Afonso Eulalio della Bahrain Victorius, che conserva la maglia Rosa. Il corridore portoghese, arrivato staccato al traguardo, ora ha 2’24” di vantaggio su Jonas Vingegaard. Terzo è l’austriaco Felix Gall. Per quanto riguarda Giulio Pellizzari, l’azzurro è nono staccato di oltre 5′. Primo italiano della generale è invece Christian Scaroni (XDS Astana Team) che si trova in quinta posizione.

“Abbiamo deciso di provare a fare il ritmo sull’ultima salita. Il cambio c’è stato quando Gall ha attaccato. Sono molto felice di questa vittoria e anche di indossare la maglia Azzurra”, ha dichiarato Jonas Vingegaard, ai microfoni di RaiSport, dopo la vittoria della nona tappa del Giro d’Italia, la Cervia-Corno alle Scale. Il danese è adesso a caccia della maglia rosa, indossata ancora da Eulalio, che ha dichiarato: “Sognare si può, ma adesso viene una cronometro (la Viareggio-Massa, ndr) e non so quanto sia buono per me. Non conosco i miei limiti e non sono conosciuti neanche dalla mia squadra. Vale la pena pensare alla classifica generale, valuteremo giorno per giorno”, ha spiegato il portoghese, che è anche leader della maglia Bianca Conad destinata al miglior giovane.

L’ordine d’arrivo dell’ottava tappa del Giro d’Italia

Jonas Vingegaard (TVL) in 4h20’21 Felix Gall (DCT) +12″ Davide Piganzoli (TVL) +34″ Thymen Arensman (NCI) +34″ Afonso Eulalio (TBV) +41″ Derek Gee–West (LTK) +46″ Mathys Rondel (TUD) +46″ Sepp Kuss (TVL) +46″ Jai Hindley (RBH) +50″ Michael Storer (TUD) +50″

La nuova classifica generale del Giro d’Italia 2026