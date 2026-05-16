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Sulle montagne delle Alpi e dell’Appennino è tornata la neve. Un fenomeno non usuale, ma neanche rarissimo in quota, a metà maggio. Tra i residenti di Corvara, in Alta Val Badia, provincia di Bolzano, le reazioni sono diverse per la coltre bianca che venerdì è tornata a coprire copiosamente montagne, strade e prati attorno a quota 1.500 metri.

“Era meglio averla a Natale”, sentenzia qualcuno notando come i fenomeni atmosferici non rispettino più il fluire delle stagioni. “Ora gela tutto”, rimarca qualcuno riferendosi alle fioriture degli alberi e alle coltivazioni. Altri abitanti sottolineano come, tuttavia, la nevicata fuori stagione abbia comunque i suoi benefici in annate in cui si sente spesso parlare di siccità: “Non mancherà l’acqua”.