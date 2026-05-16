Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 12:47

Torna la neve sulle Alpi, gli abitanti della Val Badia: “Era meglio averla a Natale, ma così non mancherà l’acqua”

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
Le voci di alcuni residenti a Corvara, comune in provincia di Bolzano, dopo la nevicata tardiva
Icona dei commenti Commenti

Sulle montagne delle Alpi e dell’Appennino è tornata la neve. Un fenomeno non usuale, ma neanche rarissimo in quota, a metà maggio. Tra i residenti di Corvara, in Alta Val Badia, provincia di Bolzano, le reazioni sono diverse per la coltre bianca che venerdì è tornata a coprire copiosamente montagne, strade e prati attorno a quota 1.500 metri.

“Era meglio averla a Natale”, sentenzia qualcuno notando come i fenomeni atmosferici non rispettino più il fluire delle stagioni. “Ora gela tutto”, rimarca qualcuno riferendosi alle fioriture degli alberi e alle coltivazioni. Altri abitanti sottolineano come, tuttavia, la nevicata fuori stagione abbia comunque i suoi benefici in annate in cui si sente spesso parlare di siccità: “Non mancherà l’acqua”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione