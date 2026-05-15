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Ultimo aggiornamento: 17:12

Ruby Ter, il 28 maggio riparte il processo. Barbacetto: “Sarà un momento per riaprire la storia del nostro paese e per dare un giudizio sulle cene eleganti e sul berlusconismo”

di Simone Bauducco
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Tra due settimane riparte il processo d’appello che vede 22 imputati tra cui Karima El Mahroug con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari.
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“Sarà un momento per riaprire la storia del nostro paese e per dare un giudizio sulle cene eleganti e sul berlusconismo”. A dirlo è il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, a due settimane dal ritorno in aula del processo Ruby Ter. Il 28 maggio, davanti alla seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano, ripartirà il processo d’appello sul caso Ruby Ter che vede 22 imputati tra cui Karima El Mahroug con al centro l’accusa di corruzione in atti giudiziari. “Non è mai stata una questione di vita privata del presidente Berlusconi – commenta Barbacetto – quando un presidente del Consiglio si abbassa a diventare ricattato da decine di ragazze siamo di fronte a un vulnus per lo Stato e per le istituzioni”.

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