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Ultimo aggiornamento: 12:48

Ucraina, veicolo dell’Onu colpito da un drone russo: in un video il momento dell’esplosione

di F. Q.
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Zelensky: "Attacco deliberato"
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Un drone russo ho danneggiato un veicolo di una missione umanitaria delle Nazioni Unite a Kherson. Le immagini diffuse dall’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari) ieri, 14 maggio, mostrano un drone che danneggia una Toyota Land Cruiser con i contrassegni delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato Mosca di aver attaccato deliberatamente il veicolo, affermando che l’auto è stata colpita due volte da droni FPV. Ha dichiarato che gli aggressori potevano vedere chiaramente che si trattava di un veicolo umanitario con i contrassegni delle Nazioni Unite.

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