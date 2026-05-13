Musetti salta il Roland Garros: “Ho fatto gli esami, mi pesa enormemente”. È il terzo infortunio nel 2026
“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”. Ad annunciarlo è Lorenzo Musetti su Instagram. Il tennista italiano aveva perso nettamente contro Casper Ruud, ma era sceso in campo soltanto per non ritirarsi dopo i problemi accusati già nella vittoria contro Francisco Cerundolo il giorno prima. “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto il 24enne toscano.
Si chiude così prima del previsto la stagione sulla terra rossa – sua superficie preferita – per Lorenzo Musetti. Già fuori dalla Top 10 dopo la sconfitta contro Casper Ruud, Musetti è destinato a scivolare ancora più indietro nel ranking visto che a Parigi nel 2025 era arrivato fino alla semifinale poi persa contro Carlos Alcaraz in quattro set. Il carrarino ha giocato appena 20 match in questa stagione e ha iniziato a fare i conti con gli infortuni già a Melbourne, quando fu costretto al ritiro nei quarti contro Djokovic mentre stava dominando. Il toscano – dopo essersi ritirato a Miami prima dell’inizio a causa di un altro infortunio – era poi rientrato un mese e mezzo dopo a Indian Wells, dove era stato eliminato all’esordio, poi il ritorno in campo ad aprile ottenendo come miglior risultato i quarti a Barcellona. Quando la condizione sembrava esser in crescendo, un altro infortunio che lo costringerà a finire prima del previsto la stagione su terra. Ora il focus è su Wimbledon, ma a meno di due mesi dall’inizio è difficile ipotizzare se ci sarà o meno.
Già ieri aveva dichiarato: “Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non c’è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così. Al momento il mio futuro è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine, il ‘rosso‘ non mi ha dato quei risultati dello scorso anno”.