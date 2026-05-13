“Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente”. Ad annunciarlo è Lorenzo Musetti su Instagram. Il tennista italiano aveva perso nettamente contro Casper Ruud, ma era sceso in campo soltanto per non ritirarsi dopo i problemi accusati già nella vittoria contro Francisco Cerundolo il giorno prima. “Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”, ha aggiunto il 24enne toscano.

Si chiude così prima del previsto la stagione sulla terra rossa – sua superficie preferita – per Lorenzo Musetti. Già fuori dalla Top 10 dopo la sconfitta contro Casper Ruud, Musetti è destinato a scivolare ancora più indietro nel ranking visto che a Parigi nel 2025 era arrivato fino alla semifinale poi persa contro Carlos Alcaraz in quattro set. Il carrarino ha giocato appena 20 match in questa stagione e ha iniziato a fare i conti con gli infortuni già a Melbourne, quando fu costretto al ritiro nei quarti contro Djokovic mentre stava dominando. Il toscano – dopo essersi ritirato a Miami prima dell’inizio a causa di un altro infortunio – era poi rientrato un mese e mezzo dopo a Indian Wells, dove era stato eliminato all’esordio, poi il ritorno in campo ad aprile ottenendo come miglior risultato i quarti a Barcellona. Quando la condizione sembrava esser in crescendo, un altro infortunio che lo costringerà a finire prima del previsto la stagione su terra. Ora il focus è su Wimbledon, ma a meno di due mesi dall’inizio è difficile ipotizzare se ci sarà o meno.

Già ieri aveva dichiarato: “Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non c’è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così. Al momento il mio futuro è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine, il ‘rosso‘ non mi ha dato quei risultati dello scorso anno”.