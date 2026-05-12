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Ultimo aggiornamento: 18:24

Putin incontra la sua insegnante d’infanzia e la porta a cena nella sua residenza: il video diffuso dal Cremlino

di F. Q.
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il presidente russo ha fatto visita all'anziana Vera Gurevich nell'hotel Arbat di Mosca
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In un momento in cui i sondaggi parlano di un calo di popolarità, il Cremlino ha diffuso un video che mostra il presidente russo Vladimir Putin fare visita a una sua insegnante d’infanzia. Nel video Putin, alla guida di un’auto Aurus, raggiunge l’hotel Arbat nel centro di Mosca. Lì, nella hall, incontra l’anziana donna che si chiama Vera Gurevich. L’abbraccia e le dà in dono un mazzo di fiori. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che Putin dopo l’incontro ha portato Gurevich a cena nella sua residenza

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