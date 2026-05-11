Quasi troppo facile. Jannik Sinner vola agli ottavi degli Internazionali 2026 battendo Alexei Popyrin con un emblematico 6-2 6-0. Gli spettatori presenti sul Centrale del Foro Italico di Roma si sono goduti una partita giusto nei primi game, quando Sinner è andato sì in vantaggio ma ha anche concesso una palla break al rivale australiano. Tempo di registrare un po’ il dritto e il numero 1 è diventato devastante, chiudendo la pratica Popyrin in un’ora e 6 minuti di gioco. La corsa di Sinner prosegue ora agli ottavi: affronterà nel derby azzurro la sorpresa di questo torneo, il 29enne Andrea Pellegrino. “Sara la prima volta sia per lui sia per me. E sicuramente avremo un italiano nei quarti“, ha commentato il numero 1 del mondo. Aggiungendo: “Più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è“.

Anche sulla terra rossa di Roma, Sinner continua a mettere in mostra un livello di tennis che pare incontrastabile per i suoi avversari. “Partita molto solida, sono riuscito a giocare molto bene, vediamo la prossima partita come va, è speciale giocare a Roma“, ha spiegato al termine del match. Popyrin, detto della mezza chance avuta nel terzo game, ha vinto in tutto appena 9 punti in risposta. Sinner non gli ha concesso nulla: dopo qualche errore iniziale, nel secondo set ha commesso appena due non forzati. “Sono contento di come ho gestito la partita perché c’era tanto vento“, ha sottolineato l’altoatesino. Che, come spesso capita ultimamente, si è pure concesso il lusso di qualche esperimento e variazione. Peraltro, anche in queste situazioni mostra di trovarsi sempre più a suo agio, come dimostrano i 6 punti su 7 vinti a rete.

I numeri parlano chiaro: Sinner è alla 25esima vittoria consecutiva, una striscia aperta da Indian Wells che può portarlo a vincere il quinto Masters 1000 del 2026, il sesto consecutivo considerando anche Parigi a fine 2025. Considerando solo i Masters 1000, le vittorie consecutive diventano quindi 30: l’altoatesino è a -1 dal record assoluto di Novak Djokovic, che si fermò a 31. In tutti questi match vinti, ha concesso appena due set. L’obiettivo ora è portare a termine la missione Roma, dove un successo azzurro manca da 50 anni: “Per noi italiani è un grande onore giocare in casa”, ha ricordato Sinner. Per ora, per lui si è trattato per lo più di un allenamento.