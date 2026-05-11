Bagnaia parla del “problema” della Ducati: “Sappiamo perché sono caduto, è lo stesso dell’altra volta”

Oggi in MotoGp il mondo si è capovolto quasi all’improvviso. Il Gran premio di Le Mans ha sancito il dominio attuale dell’Aprilia: in Francia è arrivata una tripletta storica, con Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Ai Ogura sul podio. Bezzecchi e Martin sono anche primo e secondo nel Mondiale, mentre la casa di Noale è prima nel mondiale costruttori e le due scuderie motorizzate Aprilia sono prima e seconda anche nella classifica dei team. L’altra faccia della medaglia è la crisi della Ducati, che fino a due anni fa aveva trasformato la MotoGp in un campionato monomarca. L’anno scorso in rosso è arrivato Marc Marquez, ha stravinto ma nel frattempo tutto è cambiato.

Oggi lo spagnolo si è dovuto fermare, costretto a una nuova operazione alla spalla che è stata anticipata per via del brutto incidente nella Sprint francese, con frattura al piede. Il suo rientro è previsto forse per il Gp del Mugello. Nel frattempo chi sta faticosamente cercando di tornare ai vertici è Pecco Bagnaia. Il suo weekend in Francia aveva dato ottimi segnali, fino alla caduta che ha fatto svanire la possibilità di tornare sul podio anche in gara. Restano comunque una pole position conquistata e un secondo posto nella Sprint. Prestazioni che portano finalmente un po’ di ottimismo nel box di Bagnaia, che a fine gara ha parlato anche di un “problema” che affligge la sua Ducati, che è stato individuato e che quindi presto potrebbe essere risolto.

“Vorrei parlare più che altro del weekend nel quale finalmente siamo potuti essere veloci dall’inizio, abbiamo lavorato bene, siamo migliorati tanto. Oggi in gara c’eravamo, nonostante stiamo faticando tanto nelle partenze, ero riuscito a riportarmi sotto. Però abbiamo avuto un piccolo inconveniente purtroppo e, giro dopo giro, stavo perdendo confidenza sull’avantreno cercando di mantenere lo stesso passo. Può succedere e cercheremo di lavorarci. Sappiamo perché sono caduto e quindi il team ci sta assolutamente lavorando”, ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

Il pilota due volte campione del mondo veniva dalla caduta di Jerez. Quando gli è stato chiesto se l’origine della scivolata fosse lo stesso problema, ha replicato: “È lo stesso dell’altra volta“. Quindi Bagnaia ha ribadito: “Sappiamo perché sono caduto e questo è qualcosa che ci aiuta molto. Metterei più il focus sul fatto che siamo riusciti a essere veloci ed è qualcosa che sicuramente mi brucia molto dentro – ha ammesso – Però siamo stati veloci tutto il weekend, abbiamo fatto la pole. Oggi c’eravamo, eravamo all’inizio dietro a Bezzecchi, ma ce l’avevamo, riuscivo a gestire abbastanza bene il tutto e purtroppo è successo quello che è successo“. Nella delusione, c’è anche qualche notizia positiva. Da queste la Ducati può provare a ripartire.