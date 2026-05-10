MotoGp, storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia: Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classifica
L’Aprilia piazza una storica tripletta nel Gp di Francia della MotoGp con Jorge Martin che ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla prima curva ma raggiunto nei giri finali dal compagno di box, e il podio completato da Ai Ogura. Martin bissa così il successo ottenuto sabato nella sprint race, segnata dalla caduta con infortunio di Marc Marquez.
Bagnaia scivola e va fuori a metà gara
È stata invece una gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, partito dalla pole position ma scivolato mentre si trovava in seconda posizione a circa metà del gran premio. Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, quarto con la prima delle Ducati. In classifica mondiale Martin accorcia ulteriormente sul leader Bezzecchi, portandosi a una sola lunghezza dal pilota italiano.