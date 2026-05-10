Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 15:16

MotoGp, storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia: Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classifica

di Redazione Sport
Week end perfetto per lo spagnolo a Le Mans dopo il trionfo nella sprint: ora è a -1 dal leader del mondiale. Cade Pecco Bagnaia
MotoGp, storica tripletta dell’Aprilia nel Gp di Francia: Martin davanti a Bezzecchi e Ogura | Ordine di arrivo e classifica
Icona dei commenti Commenti

L’Aprilia piazza una storica tripletta nel Gp di Francia della MotoGp con Jorge Martin che ha trionfato davanti a Marco Bezzecchi, in testa dalla prima curva ma raggiunto nei giri finali dal compagno di box, e il podio completato da Ai Ogura. Martin bissa così il successo ottenuto sabato nella sprint race, segnata dalla caduta con infortunio di Marc Marquez.

Bagnaia scivola e va fuori a metà gara

È stata invece una gara da dimenticare per Pecco Bagnaia, partito dalla pole position ma scivolato mentre si trovava in seconda posizione a circa metà del gran premio. Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, quarto con la prima delle Ducati. In classifica mondiale Martin accorcia ulteriormente sul leader Bezzecchi, portandosi a una sola lunghezza dal pilota italiano.

I risultati nel Gp di Francia

La corsa al Mondiale

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione