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Ultimo aggiornamento: 16:33

MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel Mondiale

di Redazione Sport
Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che era 7°: il campione spagnolo è dolorante e zoppica. Al quarto posto chiude Acosta, seguito da Quartararo e Mir
MotoGp, Martin trionfa nella Sprint in Francia davanti a Bagnaia e Bezzecchi e ricuce nel Mondiale
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Jorge Martin con la sua Aprilia ha vinto la gara Sprint del Gp di Francia di MotoGp sul circuito di Le Mans. Il pilota spagnolo si è imposto davanti ai due italiani Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Martin torna al successo dominando grazie a una partenza capolavoro dall’ottavo al 1° posto e a un ritmo infernale imposto dall’inizio alla fine.

L’ordine di arrivo

Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che era 7°. Il campione spagnolo è dolorante e zoppica. Al quarto posto chiude Acosta, seguito da Quartararo e Mir. Poi Ogura, Alex Marquez, Moreira e Zarco. Out Di Giannantonio, Morbidelli, Bastianini, Marini e Folger.

La classifica del mondiale

In classifica mondiale Martin accorcia, grazie a questo successo, sul leader Bezzecchi portandosi a meno sei dal compagno di squadra. Domenica è in programma la gara lunga alle 14, con concrete possibilità di pioggia a Le Mans. Da verificare le condizioni di Marc Marquez che sembra accusare un problema al piede destro dopo i controlli al centro medico dopo l’highside nel corso del finale della Sprint.

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