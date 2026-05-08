dal 13 al 16 maggio 2026

Energia e povertà energetica

Agricoltura, territorio e risorse naturali

Quattro giorni di convegni, workshop e formazione gratuita sull’innovazione ecotecnologica, la transizione energetica e la sostenibilità ambientale — l’evento più seguito online in Italia nel suo settoreSi terràpresso lala tredicesima edizione di Ecofuturo Festival, il festival italiano dedicato all’innovazione ecotecnologica più seguito online d’Italia. Il titolo scelto per questa edizione —— sintetizza il messaggio centrale dell’evento: la sostenibilità non è più una scelta ideale, ma la risposta economicamente più vantaggiosa alle sfide del nostro tempo.L’evento riunisce professionisti, aziende, associazioni e ricercatori impegnati nella ricerca di soluzioni concrete alle grandi sfide energetiche e ambientali. Nell’arco dei quattro giorni, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a workshop, corsi di formazione e convegni, con la presenza di relatori e realtà di primo piano nel panorama dell’innovazione verde.Il programma di questa edizione affronta i temi più urgenti della transizione ecologica, con sessioni distribuite su quattro aree tematiche principali.Il festival aprirà con un’analisi approfondita sul caro energia e le sue conseguenze per famiglie e imprese. Saranno presentate soluzioni concrete per abbattere i costi energetici domestici — tra cui le pompe di calore per appartamenti e condomini — e per affrontare la crisi energetica delle imprese attraverso biogas, agrivoltaico, idroelettrico e geotermia. Un rapporto speciale a cura di Ecofuturo e INTE illustrerà lo scenario attuale del mercato energetico italiano, con particolare attenzione alle comunità energetiche rinnovabili (CER) elettriche e del calore come strumento di riconversione eco-urbana.Ampio spazio sarà dedicato alla riconversione agricola e alla gestione sostenibile delle risorse naturali. I temi in programma includono il ruolo del biogas nella transizione verde italiana, le nuove tecniche agrarie e gli orti bioelettroattivi, la coltivazione della canapa, l’impiego di alternative ai concimi fossili e la gestione sostenibile di bacini e lagune. Una sessione speciale sarà dedicata alla valorizzazione delle discariche come “miniere urbane” per l’economia circolare.

Industria, imprese e riconversione produttiva

Il festival dedicherà sessioni specifiche alla riconversione industriale italiana, con focus sulla rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura per le imprese, sulla riforma del sistema ETS e il valore della CO₂, sullo stoccaggio del carbonio e sul biochar. Si discuterà del caso Civitavecchia — eolico offshore versus carbone — della proposta europea “Da Rearm EU a Eco-Rebuild EU” e dell’impatto del greenwashing, con la presentazione di un rapporto nazionale. Saranno inoltre presentati il Libro Verde della Transizione Energetica del Coordinamento FREE ed un Vademecum Energetico Condominiale.

Città, clima e stili di vita

Un blocco tematico sarà incentrato sulla resilienza urbana: materiali da costruzione sostenibili, case in paglia prefabbricate, isolamento e soluzioni per contrastare le bolle di calore urbane. Si parlerà di mobilità elettrica e città a 30 km/h, dei legami tra guerra, disastro climatico ed ecologico, e del futuro del verde urbano. Completano il programma la proiezione del film “Purpose: Un’economia per stare bene”, le presentazioni dei libri “Conversazioni sul clima” e “Ha sempre fatto caldo”, oltre ai tradizionali pranzi con i forni solari e alle degustazioni di vini biologici.