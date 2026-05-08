Poche ore dopo l’ultimatum dato all’Unione europea per rispettare l’accordo commerciale firmato in Scozia, per Donald Trump arriva una bocciatura netta. I dazi del 10% approvati a febbraio sono illegali: lo ha stabilito la Corte per il commercio americana. Secondo la corte le tariffe globali generalizzate imposte dal presidente Usa non trovano giustificazione nella legge a cui ha fatto ricorso.

Si tratta di un ulteriore colpo dei giudici alla Casa Bianca che sta tentando di condurre una guerra commerciale senza l’esplicita autorizzazione del Congresso. I giudici si sono espressi a maggioranza, con due voti a favore e uno contrario alla bocciatura: secondo le toghe Trump ha invocato impropriamente una legge commerciale risalente a decenni fa.

Trump aveva annunciato le nuove tariffe dopo che già la precedente serie di dazi punitivi era stata annullata dalla Corte Suprema.

Intanto poco prima dell’annuncio della Corte, Trump ha dato tempo fino al 4 luglio all’Ue per rispettare gli accordi commerciali. Dopo quella data, il “250esimo compleanno” degli Usa, i dazi schizzeranno “immediatamente a livelli ben più elevati”. In quasi sei ore di negoziati, infatti, il trilogo europeo che riunisce Consiglio, Commissione ed Eurocamera, non è riuscito a trovare una intesa, promettendo però un accordo “il 19 maggio”.