Fagioli e Tonali patteggiano a Milano per il caso scommesse: multa e pena sospesa, chiusa l’inchiesta di Milano

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Sandro Tonali e Nicoló Fagioli chiudono il caso scommesse anche con la giustizia penale. Tonali ha patteggiato pagando 78mila e 250euro, Fagioli invece con un mese di arresti a Milano ma col beneficio della sospensione condizionale della pena, nell’inchiesta sugli atleti che tra il 2021 e il 2023 giocavano su piattaforme non autorizzate di scommesse online. Precedentemente – per quanto riguarda la giustizia sportiva – Fagioli aveva ricevuto una squalifica di 12 mesi, di cui sette effettivi e cinque commutati in altre prescrizioni. Tonali, invece, era stato squalificato per un totale di 18 mesi, di cui dieci di assenza forzata dai campi e altri otto da scontare in prescrizioni alternative, fra cui un percorso riabilitativo obbligatorio contro il disturbo da gioco d’azzardo

Come riporta Il Corriere della Sera, due organizzatori hanno patteggiato 2 anni e 3 mesi, e 2 anni, mentre 2 anni e mezzo sono stati patteggiati dai tre soci della gioielleria milanese “Elysium Group srl” dove i calciatori saldavano i propri debiti di gioco pagando con bonifici l’acquisto (simulato) di Rolex di lusso che non ritiravano. Altre 18 persone hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali (non sul calcio, ma per lo più al poker su tavoli online). I soli Tonali e Fagioli, che avevano appunto già saldato i conti con la giustizia sportiva con squalifiche e multe, nel penale a Milano avevano invece un problema in più: l’aver pubblicizzato con altri calciatori le piattaforme illegali, contravvenzione sanzionata con l’arresto fino a tre mesi e una ammenda. Il patteggiamento concordato comporta la riduzione a un terzo della pena, quindi un mese.

Oltre ai centrocampisti della Fiorentina e del Newcastle, che all’epoca delle contestazioni indossavano rispettivamente la maglia della Juventus e del Milan, l’indagine coinvolge anche l’altro rossonero Alessandro Florenzi, il viola Nicolò Zaniolo (all’epoca alla Roma e poi al Galatasaray), il portiere juventino Mattia Perin e il compagno Weston McKennie (poi andato in prestito per un semestre al Leeds), gli ex bianconeri Leandro Paredes e Angel Di Maria, l’esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova (che ha giocato nel Cagliari e nell’Inter), il centrocampista del Milan Samuele Ricci (vestiva la maglia dell’Empoli), poi Cristian Buonaiuto e Matteo Cancellieri (ex Lazio e Verona), il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo (Leeds United).