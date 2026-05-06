Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, ha lasciato la procura di Pavia a bordo della sua auto assieme ai suoi legali dopo quasi quattro ore.

Il 39enne è uscito in auto senza fermarsi davanti ai numerosi giornalisti presenti. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere come già annunciato ieri dai suoi avvocati.

L’auto con a bordo Sempio era preceduta da un veicolo della polizia giudiziaria senza insegne, che a fatica si è fatto strada tra le troupe televisive e i giornalisti che attendevano. Prima di Sempio è stato sentito come testimone il fratello di Chiara Poggi, Marco, che ha sottolineato di non aver mai visto video intimi di Chiara e l’allora fidanzato Alberto Stasi insieme ad Andrea Sempio.