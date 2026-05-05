Addio a Zanardi, l’uscita del feretro dopo i funerali sulle note di “Ti insegnerò a volare (Alex)”

Si sono conclusi intorno alle 12:45 i funerali di Alex Zanardi. Nella navata, all’uscita della bara, sono state diffuse le note di “Ti insegnerò a volare (Alex)”, la canzone composta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini nel 2018 e dedicata al pilota e campione paralimpico. Lacrime, commozione e tantissimi applausi da parte degli oltre 2mila presenti: il carro funebre è stato lasciato aperto per fare in modo che le tante persone arrivate a Padova da tutta Italia possano dare l’ultima carezza alla bara di Zanardi.

“Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa, chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Io auguro a tutti, per primo a me stesso, di trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi”, ha dett0 Niccolò, figlio di Alex Zanardi, al funerale del padre. “Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso – ha raccontato -. E allora lì ho capito una cosa che lui ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi la capisci meglio: non è necessario pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione”.