Il Milan crolla a Sassuolo, Allegri: “Non possiamo buttare 10 mesi di lavoro”. Champions a rischio: la nuova classifica

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Si complica la corsa Champions del Milan. I rossoneri perdono 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a rischio un piazzamento tra le prime quattro. A decidere il match le reti di Berardi e Laurentié, con gli ospiti che restano in dieci uomini dopo 24 minuti per l’espulsione di Tomori per doppia ammonizione. La squadra di Allegri non solo perde, ma lo fa senza mai dare l’impressione di poter reagire: zero tiri nello specchio della porta e una produzione offensiva ormai ai minimi termini, con un solo gol segnato nelle ultime cinque partite. Il Milan è terzo in classifica con 67 punti e per essere sicuro di andare nell’Europa che conta dovrà vincere due delle ultime tre partite.

Decisiva a questo punto sarà la partita di lunedì tra Roma e Fiorentina: se la squadra di Gasperini dovesse vincere all’Olimpico, si porterebbe a tre punti dal Milan, tornando in lotta per la Champions. “Di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatto in un certo modo”, è l’allarme lanciato da Massimiliano Allegri, al microfono di Dazn, dopo la sconfitta. Il tecnico aggiunge: “Abbiamo approcciato male la partita, dopo 5 minuti abbiamo preso gol, ma soprattutto il gol del secondo tempo, anche in dieci, dopo un minuto non devi prenderlo. Purtroppo è un momento così, abbiamo buttato un jolly. Ora abbiamo una settimana per preparare la partita con l’Atalanta“.

Allegri ammette il momento di difficoltà: “La Champions non è che è a rischio, ho sempre detto che sarei molto felice di conquistarla anche all’ultima giornata perché tutti i giorni vivo la squadra e vivo i momenti. Momenti di difficoltà non ne abbiamo mai avuti, questo lo è e dobbiamo essere bravi ad essere sereni, assumerci le responsabilità ed andare a lavorare”. Il tecnico aggiunge: “Il messaggio ai tifosi è che comunque sono stati fatti 10 mesi di lavoro importante, ora siamo nel rush finale e purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo. Ma quello che è stato non lo possiamo cambiare, tutti insieme dobbiamo preparare le ultime partite. Fino alla fine dobbiamo rimanere dentro, anche nei momenti di difficoltà bisogna lavorare per superarli”.

Lotta Champions, la nuova classifica di Serie A

2. Napoli — 70 punti — 35 partite

3. Milan — 67 punti — 35 partite

4. Juventus — 66 punti — 34 partite

5. Como — 62 punti — 35 partite

6. Roma — 61 punti — 34 partite