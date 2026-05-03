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Ultimo aggiornamento: 15:26

Cadono con lo scooter in un fossato: morti due giovani di 26 e 24 anni nel Milanese. I corpi trovati dopo ore

di Redazione Cronaca
L'incidente è avvenuto nella notte: le vittime sono Alexander Viorel, 26 anni, e Sarah Errani, 24 anni. I due stavano tornando da una serata con gli amici
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Stavano tornando a casa dopo una serata con gli amici, poi l’incidente in scooter. Due ragazzi, Alexandru Viorel e Sarah Ernani, sono morti nella notte dopo essere caduti con la moto in un fossato accanto a una strada comunale fra i campi di Tribiano, nel Milanese. Lui avrebbe compiuto 26 anni tra pochi giorni, lei ne aveva 24.

I loro corpi sono stati trovati solo dopo ore, nella mattina di domenica 3 maggio, da due persone che stavano facendo jogging. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per i due giovani, nonostante indossassero il casco, non c’è stato nulla da fare. Secondo la prima ricostruzione la coppia avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel fosso per poi sbattere contro un palo di cemento.

I carabinieri esamineranno le telecamere della zona per stabilire se ci possano essere responsabilità di terzi. L’ipotesi più accreditata però è che le due vittime siano finite fuori strada da sole in corrispondenza di una curva a gomito nei pressi del fossato.

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