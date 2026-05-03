I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Lo ha reso noto la famiglia in un comunicato, il giorno dopo la scomparsa del campione 59enne. “La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge nella nota -. L’ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita“.

Nella città natale di Zanardi, la sua Bologna, il sindaco Matteo Lepore ha proclamato il lutto cittadino per martedì 5 maggio, in occasione dei funerali, per esprimere in modo condiviso il profondo dolore della comunità cittadina dopo la scomparsa del campione bolognese. Per l’intera giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Di Bologna è anche Kimi Antonelli: il pilota italiano di Formula 1 ha voluto dedicare a Zanardi la pole position ottenuta a Miami: “Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che era un nostro amico. Mando le mie condoglianze alla famiglia”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Nel frattempo il mondo dello sport continua a ricordare il campione scomparso. Oltre al minuto di silenzio in tutti gli eventi sportivi, si moltiplicano gli omaggi spontanei. Oggi i tifosi del Bologna hanno esposto lo striscione: “Ciao Alex, orgoglio bolognese”. Anche alla 53esima edizione della Stramilano – con il record di 62.500 partecipanti – l’evento si è aperto con un momento di raccoglimento e un ricordo dedicato a Alex Zanardi. E arrivano anche le prime proposte: il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha lanciato l’idea di intitolare a Zanardi l’autodromo di Monza: “Sarebbe bello se l’Italia dedicasse a questo campione l’autodromo di Monza, la pista nella quale gareggiò più volte, come degno tributo a uno sportivo che ha dato tanto agli italiani prima e dopo il famigerato incidente che lo costrinse a reinventarsi come agonista”.