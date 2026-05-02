Alex Zanardi è un “eroe” sportivo per tutto il mondo. La notizia della morte del campione italiano, scomparso lo scorso 1 maggio a 59 anni, è stata rilanciata sulle principale testate planetarie, dal Regno Unito all’Argentina. Commovente l’omaggio della Bbc, che nell’articolo dedicato all’ex campione di automobilismo e ciclismo paralimpico lo definisce “un eroe del XXI secolo che ha ispirato milioni di persone”. Il Guardian, dal canto suo, mette in luce come Zanardi dopoil terribile incidente nel settembre 2001 sul circuito del Lausitzring in Germania “si è rifiutato di porre fine alla sua carriera sportiva” dedicandosi al paraciclismo dove è diventato “uno degli atleti di maggior successo“.

In Germania la Bild non usa giri di parole: “Eroe dello sport”. Anche in Argentina si parla di Zanardi. Per il Clarin l’atleta italiano è stato “una leggenda dello sport e il simbolo del superamento delle avversità“. Un pensiero condiviso pure dal quotidiano spagnolo Marca che passa in rassegna tutte le sue vittorie in quella che viene definita “una vita segnata dalla tragedia“.

Nemmeno negli Stati Uniti la scomparsa di Alex Zanardi può lasciare indifferenti. È stato disposto dalla F1 un minuto di raccoglimento in memoria del campione italiano prima della Sprint Race del Gp di Miami in programma oggi alle 18 ora italiana.