Kimi Antonelli parte ancora dalla pole position, subito dietro Verstappen e Leclerc: la gara è stata anticipata sperando di evitare la pioggia

Cambia l’orario di partenza del GP di Miami a causa di temporali previsi sulla città della Florida. Fia, Formula 1 e organizzatori hanno deciso di anticipare tutto il programma di oggi, domenica 3 maggio, “a causa delle previsioni meteorologiche che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio, in prossimità dell’orario di partenza originariamente previsto”. A rischio c’era la sicurezza dei piloti e il regolare svolgimento della gara.

“Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara, per garantire la massima finestra temporale possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni e per dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale”, si legge infatti nel comunicato. Kimi Antonelli della Mercedes partirà dalla pole position, con Max Verstappen della Red Bull a completare la prima fila. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc.

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La gara è stata quindi anticipata alle ore 19 italiane (le 13 locali) rispetto alle iniziali 22. Tutto è stato deciso dopo una riunione tenutasi al termine delle qualifiche di ieri. Il Gp di Miami viene trasmesso in diretta per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. La replica della gara viene riproposta in differita in chiaro su TV8 e (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it alle ore 23.30.

La griglia di partenza del Gp di Miami 2026

Lando Norris – McLaren Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Oscar Piastri – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Max Verstappen – Red Bull Racing George Russell – Mercedes Lewis Hamilton – Ferrari Franco Colapinto – Alpine Isack Hadjar – Red Bull Racing Pierre Gasly – Alpine Gabriel Bortoleto – Audi F1 Team Nico Hulkenberg – Audi F1 Team Oliver Bearman – Haas Alexander Albon – Williams Carlos Sainz Jr. – Williams Arvid Lindblad – Racing Bulls Liam Lawson – Racing Bulls Esteban Ocon – Haas Sergio Perez – Cadillac Valtteri Bottas – Cadillac Fernando Alonso – Aston Martin Lance Stroll – Alpine

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