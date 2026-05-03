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Ultimo aggiornamento: 16:09

F1, Gp Miami 2026: allerta temporali, “sicurezza a rischio” | Il nuovo orario e la griglia di partenza

di Redazione Sport
Kimi Antonelli parte ancora dalla pole position, subito dietro Verstappen e Leclerc: la gara è stata anticipata sperando di evitare la pioggia
F1, Gp Miami 2026: allerta temporali, “sicurezza a rischio” | Il nuovo orario e la griglia di partenza
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Cambia l’orario di partenza del GP di Miami a causa di temporali previsi sulla città della Florida. Fia, Formula 1 e organizzatori hanno deciso di anticipare tutto il programma di oggi, domenica 3 maggio, “a causa delle previsioni meteorologiche che annunciano forti temporali nel tardo pomeriggio, in prossimità dell’orario di partenza originariamente previsto”. A rischio c’era la sicurezza dei piloti e il regolare svolgimento della gara.

“Questa decisione è stata presa per ridurre al minimo i disagi alla gara, per garantire la massima finestra temporale possibile per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni e per dare priorità alla sicurezza di piloti, tifosi, team e personale”, si legge infatti nel comunicato. Kimi Antonelli della Mercedes partirà dalla pole position, con Max Verstappen della Red Bull a completare la prima fila. Subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc.

Gp Miami 2026, il nuovo orario e dove vederlo in tv (diretta e replica)

La gara è stata quindi anticipata alle ore 19 italiane (le 13 locali) rispetto alle iniziali 22. Tutto è stato deciso dopo una riunione tenutasi al termine delle qualifiche di ieri. Il Gp di Miami viene trasmesso in diretta per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now. La replica della gara viene riproposta in differita in chiaro su TV8 e (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it alle ore 23.30.

La griglia di partenza del Gp di Miami 2026

  1. Lando Norris – McLaren
  2. Andrea Kimi Antonelli – Mercedes
  3. Oscar Piastri – McLaren
  4. Charles Leclerc – Ferrari
  5. Max Verstappen – Red Bull Racing
  6. George Russell – Mercedes
  7. Lewis Hamilton – Ferrari
  8. Franco Colapinto – Alpine
  9. Isack Hadjar – Red Bull Racing
  10. Pierre Gasly – Alpine
  11. Gabriel Bortoleto – Audi F1 Team
  12. Nico Hulkenberg – Audi F1 Team
  13. Oliver Bearman – Haas
  14. Alexander Albon – Williams
  15. Carlos Sainz Jr. – Williams
  16. Arvid Lindblad – Racing Bulls
  17. Liam Lawson – Racing Bulls
  18. Esteban Ocon – Haas
  19. Sergio Perez – Cadillac
  20. Valtteri Bottas – Cadillac
  21. Fernando Alonso – Aston Martin
  22. Lance Stroll – Alpine

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