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Non si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, provincia di Lucca, che ha raggiunto anche il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). Nella notte tra giovedì e venerdì 1 maggio sono state evacuate oltre 3mila persone “in via precauzionale” a causa del “forte vento”, come ha spiegato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Nel frattempo le squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno continuato a fronteggiare il fuoco: al pomeriggio di oggi, il perimetro del rogo sul Monte Faeta risulta attualmente contenuto per circa il 70%, con l’obiettivo di arrivare a contenerlo interamente nel corso della nottata e nella giornata di sabato 2 maggio. Lo rende noto la Regione Toscana, spiegando anche che a seguito degli ulteriori rilievi effettuati dai tecnici antincendi boschivi la stima della superficie percorsa dal fuoco è stata aggiornata a circa 710 ettari.

Particolare attenzione è rivolta alle numerose aree interne al perimetro già interessato dal fuoco che risultano non bruciate o solo parzialmente percorse: si tratta di zone che possono riattivarsi con fronti anche intensi, generando nuove colonne di fumo e possibili salti di fuoco all’esterno del perimetro. Per sabato è previsto un cambio di vento con rotazione a nord-ovest che, se confermato, potrebbe determinare nuove criticità.