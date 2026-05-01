I due si sono incrociati una sola volta in carriera: nel 2022, quando vinse l'altoatesino in due set. Il francese è rinato dopo l'infortunio e quest'anno ha già trionfato a Barcellona

Gli mancava solo Madrid ed è arrivata: con la vittoria contro Jodar alla Caja Magica, Jannik Sinner ha ottenuto la semifinale in tutti e nove i tornei del Masters 1000. Ora, però, l’obiettivo più grosso è a due partite di distanza: nessuno ha mai vinto cinque Masters 1000 consecutivi. Sinner ne ha vinti quattro (Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026). Prima però dovrà battere in semifinale Arthur Fils, tennista francese che sembra rinato dopo l’infortunio che nel 2025 l’ha tenuto fuori cinque mesi.

Fils arriva dalla vittoria in due set contro Jiri Lehecka e alla domanda post partita su che sfida si aspetta, ha risposto: “È il numero uno, ha vinto mi sa Indian Wells, Miami e Montecarlo no?”, ha dichiarato sorridendo e sbuffando con grande preoccupazione. Ma Fils è un avversario non semplicissimo per Sinner: il francese non ha ancora perso sulla terra battuta nel 2026. A Barcellona ha trionfato battend tennisti come Jodar, Musetti e Rublev. E adesso a Madrid ha raggiunto la semifinale. Sarà una sfida interessante, con Sinner che ovviamente parte favorito.

I precedenti tra Sinner e Fils

Quello della semifinale a Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils sarà il secondo incrocio tra i due in carriera. Il primo e unico è quello del 2022 a Montpellier, su cemento, vinto da Sinner in semifinale per 7-5, 6-2. Negli ultimi tre anni i due non si sono mai più incrociati. Sarà quindi il primo confronto su terra rossa.

Madrid 2026, quando gioca Sinner contro Fils

La sfida tra Jannik Sinner e Arthur Fils è in programma nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio, alle ore 16. Il numero uno al mondo e il francese apriranno il programma del centrale di Madrid, il Manolo Santana Stadium. L’altra semifinale invece si giocherà la sera, alle 20.

Madrid 2026, dove vedere Sinner-Fils in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Arthur Fils, valida per la semifinale dell’Atp di Madrid 2026, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. Non è prevista la trasmissione in chiaro.