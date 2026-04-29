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Ultimo aggiornamento: 16:53

Atp Madrid, Sinner-Jodar: doppio break dell’azzurro, serve per il primo set | Diretta

Il numero uno al mondo affronta l'astro nascente spagnolo per un posto in semifinale al Masters 1000 della Caja Magica: segui la diretta live con risultato e commento
Atp Madrid, Sinner-Jodar: doppio break dell’azzurro, serve per il primo set | Diretta
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Momenti chiave

  • Doppio break Sinner! 5-2 nel primo set
  • Break di Sinner! 3-2 nel primo set
  • Chi è Jodar, il "nuovo" Rafael spagnolo che ha studiato tennis negli Stati Uniti
  • Sinner-Jodar, si comincia alle 16
    • 16:51

      Doppio break Sinner! 5-2 nel primo set

      Si spegne ancora la luce per Jodar e Sinner ne approfitta ancora. L’azzurro preme il piede sull’acceleratore e va rapidamente 0-40, complici anche diversi errori dell’avversario. Poi chiude sullo 0-40 e ottiene il secondo break. Ora servirà per il primo set.

    • 16:49

      Primo set, Sinner-Jodar 4-2

      Sinner tiene ancora la battuta e conferma il break. L’azzurro parte bene, va 30-15, poi un super diritto lungolinea di Jodar gli consente di andare sul 30-30 (con applausi di Sinner) e un errore dell’azzurro permette allo spagnolo di procurarsi un’altra palla break, su cui però sbaglia un diritto in lunghezza. Ai vantaggi Sinner però prima vince uno scambio fortunato, poi serve bene.

    • 16:43

      Break di Sinner! 3-2 nel primo set

      Come solo un campione sa fare, Jannik Sinner si prende il break nel quinto gioco del primo set. Passaggio a vuoto di Jodar, che si ritrova 0-40. Poi lo spagnolo è bravo a servire due buone prime e portarsi 30-40. Jodar gioca bene anche sulla terza palla break, ma Sinner si inventa un rovescio lungolinea sulla riga e porta a casa il break. Ora è sopra 3-2 e servizio.

    • 16:39

      Primo set, Sinner-Jodar 2-2

      Con grandissima sofferenza, annullando anche una palla break con una buona prima esterna, Jannik Sinner sale sul 2-2. Lo spagnolo gioca senza paura, avanza sulle seconde di Sinner e prova subito a partire aggressivo nello scambio. Sinner va due volte sopra ai vantaggi: prima sbaglia uno smash facilissimo, forse disturbato dai fari del “Manolo Santana Stadium”, poi al secondo chiude con l’ace di seconda (il terzo del match). 

    • 16:27

      Primo set, Sinner-Jodar 1-2

      Il secondo alla battuta per Jodar è un game tiratissimo e durato oltre cinque minuti. Sinner parte aggressivo e con una gran risposta va 0-15, poi Jodar gioca due buoni punti e va 30-30 dal 15-30. Qui arrivano due palle break per Sinner: la prima sul 30-40 è annullata con una palla corta giocata benissimo dallo spagnolo, nella seconda Sinner sbaglia una risposta su una seconda lenta. Poi due errori dell’altoatesino consentono al 19enne spagnolo di tenere il servizio.

    • 16:20

      Primo set, Sinner-Jodar 1-1

      Con un po’ di fatica, ma Sinner tiene la battuta nel secondo game del match. Prima un errore di diritto dal centro in apertura, poi Jodar esalta il pubblico con un gran recupero che lo porta 15-30. Da lì Sinner però serve bene e dopo un errore che porta il game ai vantaggi, chiude con due ottime prime.

    • 16:14

      Primo set, Sinner-Jodar 0-1

      Comincia bene il 19enne spagnolo alla battuta: game tenuto a 15 e chiuso anche con un serve and volley ben giocato.

    • 16:13

      È iniziato il match!

      Inizia Sinner-Jodar: lo spagnolo al servizio.

    • 16:05

      Comincia il riscaldamento

      Dopo il classico sorteggio in mezzo al campo, è iniziato il riscaldamento tra Sinner e Jodar.

    • 16:04

      Sinner e Jodar entrano in campo

      È il momento dell’ingresso in campo di Jannik Sinner e di Rafael Jodar, accolto da tantissimi applausi. Intanto si è chiuso precauzionalmente il tetto del “Manolo Santana Stadium” visto il rischio pioggia nei prossimi minuti a Madrid. 