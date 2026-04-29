Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran durante una cena di stato alla Casa Bianca offerta in onore di Re Carlo III di Gran Bretagna. “Non permetteremo mai a questo avversario di dotarsi di un’arma nucleare“, ha affermato Trump, aggiungendo: “Carlo è ancora più d’accordo con me di quanto lo sia io stesso”.