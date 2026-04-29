Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 11:52

Trump: “Gli Usa hanno sconfitto militarmente l’Iran. Non gli permetteremo di dotarsi di un’arma nucleare”

di F. Q.
Icona dei commenti (13)
Icona dei commenti Commenti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno “sconfitto militarmente” l’Iran durante una cena di stato alla Casa Bianca offerta in onore di Re Carlo III di Gran Bretagna. “Non permetteremo mai a questo avversario di dotarsi di un’arma nucleare“, ha affermato Trump, aggiungendo: “Carlo è ancora più d’accordo con me di quanto lo sia io stesso”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione