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Ultimo aggiornamento: 13:10

Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’Urbanistica

di Vincenzo Iurillo
Benevento - Il 7 maggio l'affidamento dell'incarico per estrarre la memoria dei device di Graziano Santamaria, arrestato in flagranza di reato il 30 marzo mentre estorceva tangenti a un geometra
Si allarga l’inchiesta sull’ex capo di gabinetto di Mastella: avvisi di garanzia per dirigente e funzionaria dell’Urbanistica
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A Benevento l’affare Santamaria si ingrossa. Sale a tre il numero degli indagati dopo l’arresto dell’ex capo di gabinetto del sindaco Clemente Mastella. La procura sannita ha desecretato i nomi di Antonella Moretti e Maria Antonietta Matticoli, rispettivamente dirigente e funzionaria del settore Urbanistica di Palazzo Mosti.

La pm Maria Colucci ha notificato loro un avviso di garanzia per poter consentire la nomina consulenti di parte in vista dell’udienza del 7 maggio, snodo fondamentale delle indagini: quel giorno verrà affidato – come anticipa la testata ottopagine.it – all’ingegnere Lorenzo Laurato l’incarico di estrarre la copia forense delle memorie di cellulare e pc sequestrati a Santamaria subito dopo l’arresto in flagranza di reato.

L’iscrizione delle due dipendenti comunali è avvenuta in seguito alla lettura di alcuni documenti e di una pen drive sequestrati a Gennaro Santamaria, ormai ex dirigente comunale, sospeso da Mastella dopo la misura cautelare, poi confermata dal Riesame.

L’ex capo di gabinetto è stato arrestato e messo in carcere il 30 marzo. I carabinieri lo hanno preso mentre intascava 4000 euro in contanti da un geometra che aveva denunciato la tentata estorsione. Quella somma era solo la prima rata di 70mila euro pretese per sbloccare alcune pratiche edilizie. A casa gli fu ritrovata una somma in contanti di più di 150.000 euro, divisa in buste ben ordinate.

Il procuratore Nicola D’Angelo diramò una nota per precisare che “allo stato attuale delle investigazioni le condotte contestate attengono esclusivamente al profilo di responsabilità individuale del dirigente e non risultano estese, né riconducibili, ad altri settori o dinamiche gestionali della macchina amministrativa dell’ente”. Almeno fino a quel momento.

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