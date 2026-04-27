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Ultimo aggiornamento: 15:59

Trump sbotta con la giornalista della Cbs: “Non sono né un pedofilo, né uno stupratore. Sei una persona orribile”

di Redazione Esteri
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Il tycoon reagisce male alla domanda sul manifesto dell'assalitore alla cena dei corrispondenti
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Donald Trump ha attaccato duramente l’intervistatrice di 60 Minutes della Cbs quando lei ha letto un passo del manifesto dell’assalitore che ha sparato alla cena con giornalisti, in cui dice di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”, in un apparente riferimento al presidente. “Non sono uno stupratore, né un pedofilo. E tu sei una persona orribile per aver letto queste parole. Dovresti vergognarti”, ha attaccato il tycoon. Il presidente ha anche definito l’attentatore “una persona molta disturbata”. “Viviamo in un mondo folle”, ha aggiunto.

video pubblicato dall’account Youtube della Casa Bianca

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