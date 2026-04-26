L’uomo che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington “aveva molte armi“. Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa dopo la sparatoria.”È stato un evento del tutto inaspettato, ma gestito in modo incredibilmente efficace dai Servizi Segreti e dalle forze dell’ordine” ha aggiunto il tycoon. “Si trattava di un evento dedicato alla libertà di parola, che avrebbe dovuto riunire i membri di entrambi i partiti con i rappresentanti della stampa. E in un certo senso ci è riuscito, perché ho visto una sala completamente unita, ed è stato, per certi versi, molto bello da vedere. Un uomo ha assaltato un checkpoint di sicurezza era armato di diverse armi. È stato neutralizzato da alcuni coraggiosissimi agenti dei Servizi Segreti, che hanno agito con grande rapidità”.