Trump oscura le tenniste nella foto alla Casa Bianca: è polemica. Navratilova: “Uno scatto che vale più di mille parole”

Donald Trump conferma lo scarso feeling con le squadre femminili statunitensi. E dopo la polemica legata alle donne dell’hockey, campionesse alle Olimpiadi di Milano–Cortina, adesso negli Usa ne è scoppiata un’altra legata alla squadra di tennis femminile dell’Università della Georgia, che ha vinto il campionato di prima divisione NCAA lo scorso maggio ed è stata accolta alla Casa Bianca in questo fine settimana.

A suscitare polemiche è la foto pubblicata sulla pagina ufficiale della Casa Bianca: nello scatto in questione si vede Trump davanti a tutti, in prima fila, con accanto cinque membri dello staff e allenatori del team, tutti uomini. Una posizione che mette palesemente in ombra le atlete – che in quel momento dovevano essere le vere protagoniste – schierate invece dietro Trump, sullo sfondo, come se fossero semplici comparse.

Lo scatto ha suscitato forti polemiche e ha portato anche all’intervento di Martina Navratilova, 18 volte campionessa slam e tra le tenniste più forti della storia. “Una foto che vale più di mille parole…“, ha scritto l’ex stella del tennis. Diversi i commenti di disapprovazione che si leggono sotto la foto: “Chi ha detto sì a questo scatto?” ha scritto un utente nei commenti. In più, in un video condiviso sempre sui social, Trump si avvicina al gruppo e stringe la mano ai cinque uomini, ma non fa lo stesso con le donne, limitandosi a un timido applauso a distanza. La squadra dell’Università della Georgia ha condiviso la foto sul suo account ufficiale dopo l’incontro, con la didascalia: “È un onore rappresentare l’Università della Georgia alla Casa Bianca oggi! Donald Trump, grazie per averci invitato!”.

Gli uomini in piedi accanto a Trump erano, da sinistra a destra, il vicedirettore atletico della Georgia Ford Williams, il direttore atletico Josh Brooks, l’allenatore capo Drake Bernstein, l’allenatore in seconda Jarryd Chaplin e l’assistente allenatore Will Reynolds. Le donne in piedi dietro di lui erano invece Anastasiia Lopata, Mai Nirundorn, Aysegul Mert, Sarah Branicki e Alexandra Vecic nella file posteriore, Tatum Buffington, Guillermina Grant, Haley Gaudette e Sofia Rojas nella fila centrale e Mell Reasco e Hayden Mulberry nella fila anteriore. L’unica assente era Darja Vidmanova, stella della squadra e terza tennista nella storia a vincere un titolo nazionale NCAA a squadre, in singolare e in doppio, impossibilitata a partecipare alla visita alla Casa Bianca perché impegnata nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid, dove è uscita in finale.

Un altro caso, dunque, dopo quello che ha riguardato la squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti. In quella circostanza le ragazze dell’hockey avevano declinato l’invito a visitare la Casa Bianca dopo aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il motivo? Ufficialmente per “impegni presi precedentemente”, ma la decisione era di certo legata alle parole pronunciate dal presidente Trump durante la sua telefonata con la squadra maschile di hockey, diventata ben presto virale sui social. In quella circostanza Trump aveva dichiarato: “Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”.