La Nazionale femminile ha vinto il torneo olimpico a Milano esattamente come quella maschile. Ma Trump nella telefonata agli uomini aveva detto: "Devo invitare anche loro, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment"

La squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, fresca vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ha declinato l’invito del presidente Donald Trump a partecipare al discorso sullo stato dell’Unione, in programma nella notte al Congresso. A comunicarlo è stato un portavoce di Usa Hockey, citato dai media locali, con una nota ufficiale. “Siamo sinceramente grati per l’invito rivolto alla nostra squadra femminile di hockey su ghiaccio statunitense, vincitrice della medaglia d’oro, e apprezziamo profondamente il riconoscimento del loro straordinario risultato”, si legge nel comunicato. Tuttavia, “a causa della tempistica e degli impegni accademici e professionali precedentemente programmati dopo i Giochi, le atlete non possono partecipare”. Il portavoce ha aggiunto che le giocatrici “sono state onorate di essere incluse e sono grate per il riconoscimento”.

Sembrano proprio frasi di circostanza, di fronte a un rifiuto clamoroso che è certamente legato alle parole pronunciate dal presidente Trump durante la sua telefonata con la squadra maschile di hockey, diventata ben presto virale sui social. La nazionale Usa, esattamente come la squadra femminile, ha conquistato l’oro battendo il Canada 2-1 nella finale di Milano, a 46 anni dall’ultimo trionfo. Durante i festeggiamenti nello spogliatoio, alla presenza del direttore dell’Fbi Kash Patel, Trump ha chiamato la squadra in vivavoce, elogiando in particolare la prestazione del portiere Connor Hellebuyck e invitando i giocatori al Congresso.

“Potrei mandare un aereo militare a prendervi”, ha detto, annunciando anche un successivo incontro alla Casa Bianca. Nel corso della stessa chiamata, il presidente ha aggiunto con tono ironico che sarebbe stato opportuno invitare anche la squadra femminile, “altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”. Una battuta sessista che ha ovviamente provocato grandi polemiche sui social. Ora, mentre la nazionale maschile ha accolto con entusiasmo l’invito, quella femminile ha scelto di non partecipare.