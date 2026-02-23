“Devo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment”: la telefonata tra Trump e il team maschile di hockey

Sui social è già polemica: "Tutto ciò è disgustoso", "è una follia", si legge tra i commenti su X dopo il discusso video del tycoon a colloquio con i campioni olimpici

“Devo dirvi che dovremmo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment…”, così Donald Trump durante la chiamata con la nazionale maschile di hockey, che ha vinto l’oro a distanza di 46 anni dall’ultima volta. Il tycoon – la sua presenza a Milano per la finale è stata in dubbio fino alla fine, salvo poi fare retromarcia -ha chiamato Kash Pate, direttore dell’Fbi che ha festeggiato con la medaglia al collo, e durante una chiamata in vivavoce ha parlato con la squadra. “Tutto ciò è disgustoso“, “è una follia“, si legge sui social in riferimento alla frase pronunciata da Trump nel corso della videochiamata.

“Niente male!”. Gli Stati Uniti hanno infatti conquistato la medaglia d’oro nell’hockey alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026 e nella finale vinta 2-1 contro il Canada a Milano. Nello spogliatoio, con giocatori e allenatori, a festeggiare c’era anche un particolarmente felice Kash Patel: il direttore dell’Fbi ha festeggiato con la medaglia al collo, tra birra e canzoni.

Lì è arrivata la chiamata del presidente degli Usa: “Il portiere non ha giocato per niente male. Ho visto prestazioni peggiori dei portieri…”, dice Trump esaltando la prova strepitosa di Connor Hellebuck. “Martedì terrò il discorso sullo stato dell’Unione. Potrei mandare un aereo militare a prendervi, se volete partecipare alla serata speciale. La cosa bella di essere presidente è che non bisogna preoccuparsi del meteo o dell’atterraggio. Ci vedremo poi alla Casa Bianca e ci divertiremo”.

Poi la frase tanto criticata: “Devo dirvi che dovremmo invitare anche la squadra femminile, altrimenti mi ritrovo sotto impeachment…”. Tra le risate dopo il discorso del tycoon, l’invito per l’appuntamento martedì sera al Congresso è stato accolto con entusiasmo dalla squadra di hockey. “È stata una partita incredibile, sarete orgogliosi di questa finale per 50 anni. Voglio stringere la mano a ciascuno di voi, ma in particolare al portiere…”, ha concluso. I video diffusi sui social mostrano il party post-partita in puro stile NHL: casse di birra e giocatori che indossano occhiali da sci per proteggersi dalla pioggia di spumante.