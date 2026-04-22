Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molti dei suoi principali sostenitori cristiani e esponenti di spicco del Partito Repubblicano partecipano questa settimana a una maratona di lettura della Bibbia nell’ambito di un evento dedicato al 250esimo anniversario degli Stati Uniti, presentato come un’iniziativa volta a incoraggiare un “ritorno alle fondamenta spirituali che hanno plasmato il nostro Paese”. L’evento America Reads the Bible, in cui ogni partecipante legge un brano ad alta voce, viene trasmesso in diretta streaming dal Museo della Bibbia a Washington e da altre sedi. Ieri sera è stato trasmesso un video di Trump dallo Studio Ovale mentre leggeva un brano dell’Antico Testamento che invocava il pentimento nazionale nell’antico Israele. Trump ha recitato il brano dalla sua scrivania con le mani giunte su una Bibbia aperta davanti a sé, pur guardando dritto nella telecamera. La Bibbia è “indissolubilmente intessuta nella nostra identità nazionale e nel nostro stile di vita”, ha affermato Trump in una dichiarazione in occasione dell’evento, citando figure storiche come il leader puritano John Winthrop che “implorava i suoi compagni coloni cristiani di erigersi a faro di fede affinché tutto il mondo potesse vederlo”