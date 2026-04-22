Le mire dei coloni israeliani non si fermano solo alla Cisgiordania e al Libano. L’ultima dimostrazione è l’invasione di circa 40 settlers, appartenenti al gruppo “Pionieri di Bashan” che promuove la creazione di insediamenti israeliani nel sud della Siria, che mercoledì hanno attraversato il confine in un atto che per il momento è risultato essere solo dimostrativo ma che è costato loro l’arresto da parte dell’esercito israeliano.

Il gruppo di manifestanti si è prima radunato vicino al confine e successivamente ha messo piede in territorio siriano per alcune centinaia di metri, secondo quanto riferito dall’esercito che ha dichiarato di averli consegnati alla polizia. Le Idf hanno anche aggiunto di “condannare fermamente l’accaduto e di sottolinearne la gravità, in quanto costituisce un reato che mette in pericolo sia i civili che i soldati”.

Dai video pubblicati sui social, si vedono i militanti rifugiarsi su un tetto vicino al villaggio siriano di Hader. E il movimento, in un post, ha spiegato la propria posizione: “Senza insediamenti civili, la presenza militare non durerà a lungo. Resteremo qui finché non permetteranno alle nostre famiglie di venire a vivere qui”.