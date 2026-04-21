Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanesi MA.DE. MILANO, al centro di una indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell’ordinanza, sono omissati e nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata, come apprende l’ANSA da fonti qualificate. “Calciatori di fama internazionale”, ma anche un pilota di Formula 1 e alcuni giocatori di hockey.

E sono oltre 450mila euro i soldi versati da “calciatori professionisti” sui “conti correnti” intestati ad arrestati e indagati dell’inchiesta della Procura di Milano per associazione a delinquere, favoreggiamento sfruttamento della prostituzione. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dalla gip Chiara Valori nei confronti di Deborah Ronchi, Emanuele Buttini, Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga ed eseguita lunedì dalla guardia di finanza.

In particolare dall’avvio delle indagini nell’agosto 2024 a oggi, Deborah Ronchi ha incassato 39.950,00 euro da calciatori e 49.857,70 euro sul conto corrente Revolut, per un totale di 89.807,70 euro; Emanuele Buttini ha incassato bonifici per 41.798,00 euro direttamente da calciatori sul conto italiano ed ulteriori 145.267,00 euro sul conto corrente Revolut, per un totale di 187.065,00 euro; Fabio Barbera ha incassato 76.765,00 euro da calciatori sul conto italiano ed ulteriori 34.936,00 euro sul conto corrente Revolut, per un totale di 111.701,00 euro; Alessio Salamone ha incassato 35.766,00 euro da calciatori (30.136,00 euro direttamente sui suoi conti e 5.630,00 euro su quelli intestati alla BALLONS MANIA S.a.s. di D’Altilia Anna Pia, società di cui egli stesso è socio) sui conti italiani ed altri 32.072,80 euro sul proprio conto corrente Revolut, per un totale di 67.838,80 euro.

Fraga Luz, titolare dal marzo 2023 dell’omonima ditta individuale, attiva nel settore delle pubbliche relazioni avente rapporti commerciali unicamente con MA.DE Milano, da cui ha ricevuto bonifici per un totale di 31.857,00 euro. Cifre che sommate rappresentano oltre un terzo degli 1,2 milioni di euro che la Finanza ha sequestro preventivamente come profitti illeciti.