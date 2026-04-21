"La richiesta di autorizzazione del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà a esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla. È certo al 100%", ha affermato una fonte di Varsavia

Il premier slovacco, Robert Fico, non è il benvenuto nei cieli polacchi. Almeno il 9 maggio, quando il suo aereo sarà diretto a Mosca per partecipare alla parata per la ricorrenza del Giorno della Vittoria che festeggia la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Fonti diplomatiche di Varsavia hanno fatto sapere all’agenzia russa Ria Novosti che al primo ministro sarà impedito il sorvolo dello spazio aereo per recarsi all’evento al quale è stato invitato dal presidente Vladimir Putin. “La richiesta di autorizzazione del primo ministro slovacco è in fase di valutazione formale e continuerà a esserlo per un certo periodo, ma nessuno intende concederla. È certo al 100%”, ha affermato la fonte.

Una mossa che sottolinea la spaccatura interna all’Ue sul dossier ucraino. Fico, insieme al premier ungherese uscente Viktor Orbán, è stato il capo di Stato e di governo che in Consiglio Ue più si è opposto all’imposizione di nuove sanzioni nei confronti della Federazione, allo stop agli approvvigionamenti di gas e petrolio russo e al sostegno militare all’esercito di Kiev. Posizione opposta a quella del governo di Varsavia, guidato da Donald Tusk, che da oltre quattro anni sostiene la necessità di mantenere una posizione ferma nei confronti del Cremlino.

Il 15 marzo, Fico aveva annunciato la sua disponibilità a partecipare alle celebrazioni del Giorno della Vittoria nella capitale russa. L’ambasciatore russo in Slovacchia, Sergey Andreyev, a sua volta, aveva dichiarato a Ria Novosti che la Russia aveva confermato la propria disponibilità ad ospitare il primo ministro slovacco.