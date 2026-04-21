Internazionali d’Italia, Sky si prende tutto: niente più match sulla Rai, ma uno al giorno sarà in chiaro

Jannik Sinner ci sarà. Su Carlos Alcaraz c’è più di qualche dubbio visto l’infortunio al polso. Sale l’attesa per gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dal 6 al 17 maggio 2026 che vedrà i più forti tennisti in campo sulla terra rossa del Foro Italico. E la novità è che Sky – che ne detiene i diritti esclusivi – ha “scelto” TV8 come canale in chiaro per i match. Niente più Rai, quindi, né Mediaset, che aveva mostrato un interesse verso il tennis strappando già alla tv di Stato lo slot in chiaro delle Atp Finals di Torino. Uno spettacolo atteso da tutti gli appassionati di tennis, soprattutto negli ultimi anni, da quando il tennis italiano è in continua espansione e sta sempre più accorciando le distanze con il calcio in termini di popolarità e ricavi.

Da mercoledì 6 maggio quindi tutte le partite degli Internazionali d’Italia saranno visibili su Sky Sport a pagamento, ma con una novità: una partita al giorno del torneo maschile sulla terra rossa di Roma sarà in diretta in chiaro anche su TV8. Dalla prima giornata e fino all’ultima sfida del 17 maggio, alla copertura integrale su Sky Sport si aggiungerà così quella di TV8: una scelta che testimonia la volontà di rendere accessibile al grande pubblico eventi di assoluto prestigio, amplificandone la visibilità, come scrive l’emittente. La partita giornaliera in chiaro del torneo del Foro Italico è stata una precondizione dell’Atp quando è stata sottoscritta la partnership pluriennale con Sky, che ha i diritti tv esclusivi per l’Italia di tutto il circuito Atp e Wta fino al 2028.

La programmazione prevista su Sky Sport sarà quindi disponibile anche sul canale free to air, dopo il successo di ascolti delle finali di Monte–Carlo e, ancor prima, dell’edizione 2025 di Wimbledon. Quest’anno l’ultimo atto dell’edizione del torneo monegasco che ha visto trionfare Jannik Sinner ha ottenuto su Sky e TV8 il 25% di share con oltre 3 milioni 230 mila di spettatori medi, mentre sull’erba londinese la vittoria storica del numero 1 al mondo aveva segnato oltre il 40% di share e il record di 5 milioni 670mila spettatori medi.