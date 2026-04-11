Montecarlo, quando gioca Sinner contro Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv, anche in chiaro

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Per la prima volta nel 2026. La finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in mostra il meglio: la sfida tra i due dominatori, con in palio il titolo e soprattutto il trono del tennis, il numero 1 al mondo. Domenica 12 aprile sulla terra rossa del Principato va in scena un antipasto di lusso, in vista dei grandi duelli che tutti attendono tra Roland Garros e Wimbledon. Con una vittoria, Alcaraz si confermerebbe campione a Montecarlo (un anno fa sconfisse Musetti) e respingerebbe l’assalto dell’azzurro, rimanendo in testa al ranking e negandogli ancora la gioia di vincere un grande titolo sulla terra. In caso di successo di Sinner, invece, l’altoatesino tornerebbe numero 1 al mondo e sfaterebbe il tabù del rosso, infliggendo al suo rivale una sconfitta pesante anche dal punto di vista psicologico.

Per Sinner è la quarta finale consecutiva in un Masters 1000. Arriva da un periodo di forma stratosferico: ha vinto Indian Wells e Miami sul cemento americano, ha trovato subito il feeling anche a Montecarlo, arrivando ancora all’ultimo atto del torneo. Ha faticato solo in un match, contro il ceco Machac, accusando un “calo energetico” come lui stesso ha dichiarato. Poi però ha dominato sia contro Auger–Aliassime sia in semifinale contro Zverev. Il fattore stanchezza potrebbe comunque farsi sentire. Alcaraz in teoria è più riposato, anche se ha fallito entrambi gli appuntamenti del Sunshine Double. Sulla terra finora ha mostrato poche incertezze, giusto un set perso contro Etcheverry. È ancora lui il favorito su questa superficie, anche se le sfide contro Sinner vivono sempre di un equilibrio sottile.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Alcaraz guida anche 10 a 6 nei precedenti contro Sinner. L’azzurro ha vinto l’ultimo confronto alle Atp Finals, al termine di una stagione in cui è riuscito a battere lo spagnolo anche in finale a Wimbledon. Alcaraz si è rifatto poi sconfiggendo l’altoatesino agli Us Open, mentre ha vinto per ritiro la finale di Cincinnati. Gli ultimi due confronti sulla terra rossa sono stati vinti da Alcaraz, sempre nella passata stagione: prima la finale di Roma, poi l’ultimo atto del Roland Garros, passato alla storia per i tre match point non sfruttati da Sinner. Che sta preparando la grande rivincita: lo Slam di Parigi è l’obiettivo dichiarato di questo 2026.

Quando giocano Sinner-Alcaraz

La finale di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 12 aprile alle ore 15 sul centrale del Principato, il Court Rainier III.

Finale di Montecarlo Sinner-Alcaraz, dove vederla in tv e streaming

La finale di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è visibile in diretta tv per gli abbonati a Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Eccezionalmente, però, l’ultimo atto è disponibile in tv anche gratis in chiaro su TV8, canale otto del digitale terrestre. La diretta streaming è disponibile su SkyGo e per gli abbonati alla piattaforma NOW. Ma anche gratis su TV8.it.