Se il Napoli dovesse perdere contro la Cremonese (e il Milan ottenere massimo 3 punti tra Verona e Juventus), ai nerazzurri basterebbe il pareggio

Non più “se”, ma “quando”. Salvo catastrofi, l’Inter prepara già la festa per il 21esimo scudetto della storia, il secondo negli ultimi tre anni. La formazione nerazzurra è a +12 sul secondo posto quando mancano cinque giornate alla fine del campionato e quindi 15 punti a disposizione. Già la vittoria di Como (con il +9 sul Napoli che aveva pareggiato a Parma) avevano quasi chiuso ogni discorso. Poi la vittoria contro il Cagliari e la sconfitta degli azzurri in casa contro la Lazio ha reso ancora più complicata la situazione per la squadra di Antonio Conte, che ora ha probabilmente detto addio ai sogni scudetto.

Adesso all’Inter basteranno quattro punti nelle ultime cinque per avere l’aritmetica certezza di vincere il campionato: i nerazzurri affronteranno il Torino in trasferta, il Parma in casa, la Lazio in trasferta, il Verona in casa e il Bologna fuoricasa all’ultima giornata. Certezza del tricolore che però potrebbe già arrivare domenica prossima, anche se non dipenderà soltanto dalla squadra di Chivu ma anche dai risultati di Napoli e Milan (che deve ancora giocare la 33esima giornata contro il Verona).

Inter campione d’Italia se: tutte le combinazioni

Dopo aver guadagnato ben 5 punti in due giornate sul Napoli, l’Inter ha già iniziato il countdown verso l’aritmetica certezza del 21esimo scudetto. E dal prossimo weekend, ogni momento potrebbe essere buono per i nerazzurri. Per quanto riguarda la 34esima giornata di Serie A (la prossima), Lautaro Martinez e compagni potrebbero vincere il campionato soltanto se si dovessero verificare determinate condizioni. Partendo da un presupposto: se il Napoli dovesse vincere venerdì sera contro la Cremonese, ogni discorso sarebbe rimandato al weekend successivo. Se invece il Napoli dovesse perdere o pareggiare, tutto cambierebbe. In caso di arrivo a pari punti, infatti, è previsto lo spareggio: ecco perché l’Inter dovrà guadagnare un punto sul Napoli.

In caso di sconfitta degli azzurri contro la Cremonese, all’Inter basterebbe non perdere contro il Torino e guardare anche al Milan: se i rossoneri dovessero ottenere massimo tre punti tra Verona e Juventus, lo scudetto sarebbe aritmetico. Se il Napoli dovesse pareggiare venerdì sera (e il Milan fare sempre massimo 3 punti tra Verona e Juve), i nerazzurri saranno invece costretti a vincere contro il Torino. In sintesi, l’Inter vince lo scudetto la prossima giornata se: