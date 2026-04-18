Il Napoli di Conte crolla tra i fischi contro la Lazio: l’Inter può già vincere lo scudetto il prossimo weekend

0-2 il finale grazie ai gol di Cancellieri prima e Basic poi. Zaccagni ha anche fallito un calcio di rigore. Azzurri fermi a 66 punti, la squadra di Chivu vola a +12 e attende solo l'aritmetica

Il Napoli non sa più vincere. La squadra di Antonio Conte – dopo il pareggio di Parma – cade in casa contro la Lazio per 0-2, esce tra i fischi del “Maradona” e con ogni probabilità dice addio allo scudetto. A decidere il match, i gol di Cancellieri nel primo tempo e di Toma Basic nel secondo. In mezzo anche un rigore fallito da Mattia Zaccagni. Una prova deludente quella di De Bruyne e compagni, irriconoscibili davanti al proprio pubblico: il Napoli scivola così a -12 dall’Inter, ormai praticamente irraggiungibile.

66 punti per i campani, 78 per Lautaro e compagni. La Lazio sale invece a 47 punti, al nono posto, a un punto dal Bologna ottavo. Adesso per la squadra di Chivu non è più se, ma quando vincerà lo scudetto. Un primo match point arriverà già domenica prossima, ma sarà complicato in quanto non dipenderà solo dall’eventuale di Torino contro i granata, ma anche dai risultati di Napoli e Milan. Se i rossoneri dovessero vincere a Verona domani, 19 aprile, l’Inter dovrà vincere a Torino e sperare in un passo falso sia del Napoli in casa contro la Cremonese venerdì sera (sconfitta o pareggio), sia del Milan contro la Juventus, domenica sera alle 20:45, subito dopo Torino-Inter. Se il Milan dovesse frenare già contro il Verona, l’Inter dovrebbe guardare solo il risultato del Napoli.

Tornando alla cronaca del match, subito a segno gli ospiti con un’azione corale che porta al sesto minuto Cancellieri a spiazzare Milinkovic–Savic con un destro centrale su assist di Taylor. Lazio vicina al raddoppio all’11esimo con Basic, stavolta Milinkovic-Savic ferma. L’opportunità del raddoppio arriva alla mezz’ora: Buongiorno sbaglia un rilancio e Noslin intercetta, parte verso la porta del Napoli e viene atterrato in area, è rigore. Zaccagni tira e Milinkovic–Savic para, la ribattuta va alta, raddoppio sfumato. Al 35esimo Cancellieri tira forte, ancora una volta il portiere napoletano salva, così come al 43esimo sul tiro di Tavares. Il raddoppio arriva successivamente, con Basic, dopo una ripartenza biancoceleste dalla propria area. Finisce così, tra i fischi del “Maradona”, il match tra Napoli e Lazio e con ogni probabilità anche le speranze scudetto per gli azzurri.