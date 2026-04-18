“Qualificazione in Champions centrata”, “Complimenti per lo scudetto”: botta e risposta tra Chivu e Allegri

Mentre San Siro – diversi minuti dopo la fine della sfida contro il Cagliari vinta dall’Inter per 3-0 – cantava senza troppa scaramanzia “vinceremo il tricolor”, Cristian Chivu a Dazn dichiarava: “Siamo in Champions, siamo contenti, è un obiettivo importante. Già raggiunta settimane fa? La matematica non diceva così (ride, ndr)”. E tutto non può che rimandare alle parole dell’allenatore nerazzurro dopo la vittoria di Como, in cui – ironicamente, ma “non scherzando” – aveva dichiarato: “Scudetto? No, ci avviciniamo all’obiettivo Champions League“, lanciando una frecciatina sia ad Antonio Conte che a Massimiliano Allegri.

Proprio lo stesso allenatore del Milan, a distanza di qualche ora, ha risposto a Cristian Chivu nel corso della conferenza stampa prima di Verona-Milan, in programma domenica 19 aprile alle 15. Sempre con eleganza e pacatezza, Allegri ha dichiarato: “Intanto gli vanno fatti i complimenti perché ha fatto un ottimo lavoro e al primo anno vincere lo scudetto credo sia motivo di grande orgoglio. Per il resto bisogna vedere in che contesto l’ha detto, ma ha fatto un gran lavoro”, ha spiegato Allegri che ha poi chiarito: “È normale che l’Inter avesse l’obiettivo scudetto perché l’anno scorso l’ha perso per un punto ed è da 6 anni che lotta per il titolo. Se noi dovessimo entrare in Champions, l’anno prossimo dovremo alzare l’asticella”.

Battute a parte e frecciatine ad Allegri e Conte, Cristian Chivu a Dazn ha anche commentato il coro di San Siro, che per lunghi tratti della sfida contro il Cagliari ha cantato “vinceremo il tricolor” e “la capolista se ne va”. Cori commentati così dal tecnico rumeno dell’Inter: “È uno scambio di energia, da parte nostra per loro e viceversa. Nelle ultime partite, quando hanno capito l’importanza di questo finale stagione, si sono alzati i decibel. Siamo contenti di generare prestazioni che rendono loro felici”.