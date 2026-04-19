Conte ammette: “Dopo Parma non ho dato le giuste motivazioni. De Laurentiis? Sto in silenzio, può dire ciò che vuole”

Non è stata una buona partita la nostra, c’era poca qualità in mezzo al campo. Oggi la sensazione dall’inizio è che avremmo avuto poca energia e così la qualità si abbassa“. Antonio Conte non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza dopo la brutta sconfitta per 0-2 del Napoli contro la Lazio. Il tecnico, parlando a Dazn, ha sottolineato che “abbiamo tenuto palla per il 66% – ha detto – e non abbiamo fatto un solo tiro in porta”.

Dopo il pareggio di domenica scorsa, ieri è arrivata una sconfitta pesante, che allontana in maniera quasi definitiva il sogno scudetto. “Forse non sono stato bravo io a non percepire questo malessere dopo Parma, a dare le buone motivazioni alla squadra facendo capire che resta da fare il massimo e giocarsi queste ultime partite facendo più risultati. Siamo ancora in zona Champions ora abbiamo preso questa legnata nei denti, domani si riposa e lunedì si riparte”, ha spiegato Conte. L’Inter avrà già il primo match point nel prossimo weekend, quando giocherà in casa del Torino già a conoscenza del risultato del Napoli contro la Cremonese, in programma due giorni prima. Se i nerazzurri dovessero vincere e il Napoli non vincere con la Cremonese (e il Milan fare meno di 6 punti tra Verona e Juventus), l’Inter sarebbe aritmeticamente campione d’Italia.

Conte ha poi aperto anche una lunga parentesi sul suo futuro: “Napoli è Napoli, ma non è solo Napoli, in generale. Anche l’anno scorso a due mesi dalla fine del campionato si è iniziato a parlare di altre squadre. Io vi lascio parlare. A volte dico delle cose e vengono strumentalizzate. In queste situazioni più stiamo in silenzio, concentrati sulla squadra, meglio. Capisco che il mio nome serve per scrivere, fare paginate sui giornali e trasmissioni. A volte strumentalizzano frasi”.